Zorbay Küçük'e UEFA'dan göz hapsi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun düzenlediği basın toplantısında açıkladığı, bahis oynayan 152 hakemin isimleri belli oldu. TFF Hukuk Müşavirliği önceki gün, aktif bahis oynadığı tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. 57. maddeden tedbirli olarak disipline gönderilen isimlerden en dikkat çekeni ise FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük oldu.





İPTAL KARARI MAİLLE BİLDİRİLDİ

Yurt içinde hakkında soruşturma başlatılan Zorbay Küçük ile ilgili FIFA da devreye girdi. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısından sonra UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti’ye bilgi verdiği öğrenildi. FIFA’nın, bu iddiaların ardından Zorbay Küçük’e yapılan görevlendirmeleri iptal ettiği ve bu durumu da mail yoluyla Türk hakeme bildirdiği belirlendi.





UEFA, TFF İLE GÖRÜŞÜYOR

Zorbay Küçük, bugüne kadar birçok uluslararası maçta görev yaptı. TFF ile sürekli temas halinde kalacak olan UEFA ve FIFA’nın, Türkiye’de çıkacak sonuca göre tavır almayı planladığı öğrenildi. Ayrıca UEFA’nın da Küçük’ün Avrupa’da yönettiği maçlarla ilgili soruşturma açmayı planladığı da bildirildi.





Arjantin Ligi’ne bahis yapmış!

Bahis oynayan üst düzey klasman hakemleri arasında en dikkat çeken isim olan Zorbay Küçük, hakkındaki iddiaları yalanladı. Küçük’ün, hakkındaki iddialarla ilgili yakın çevresine yaptığı açıklamada, bahis yapmadığını, ancak kendisine ait hesaptan 20’şer liradan 2 tane olmak üzere toplam 40 TL’lik Arjantin Ligi’ne bahis yapıldığını söylediği ifade edildi. Bu bahislerin 2023 ve 2024 yıllarında oynandığı iddia edildi. Küçük’ün ayrıca bahis hesabına gönderilen parayı kimin gönderdiğini bilmediğini de söylediği belirtildi.



