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Fenerbahçe’de Steven Caulker ayrılığı: Steven Caulker hayatı kariyeri

Fenerbahçe’den son dakika Steven Caulker açıklaması geldi. Sarı lacivertli takım Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Peki Steven Caulker kimdir, Steven Caulker nereli kaç yaşında? Steven Caulker hangi takımlarda oynadı? İşte Steven Caulker kariyeri, hayatı, özgeçmişi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Steven Caulker kimdir, nereli kaç yaşında?
Steven Caulker

Fenerbahçe, Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini açıkladı. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Steven Caulker, Gaziantep FK'ya kiralanmıştı. Futbola Hounslow Borough takımında başlayan Steven Caulker resmi maçlarda Fenerbahçe forması giyemeden takımdan ayrılmış oldu. İşte

Steven Caulker'in hayatı, özgeçmişi, biyografisi ve kariyeri.

Steven Caulker kimdir
Steven Caulker kimdir

Steven Caulker kimdir?

Steven Roy Caulker, 29 Aralık 1991 tarihinde Londra'da doğdu. Sierra Leoneli millî futbolcudur. Gençliğinde yetenekli bir atlet olmasına rağmen, Caulker futbol kariyerine devam etmeyi seçti ve ilk futbol kulübü Hounslow Borough oldu. Caulker, 2007 yılında Tottenham Hotspur genç takımına transfer oldu ve 2007-08 sezonunda 16 Yaş grubu oyuncusu olarak 18 Yaş Altı takımına girdi. 2008-09 sezonunda 31 maça çıktı ve bir gol attı. Caulker 3 sezon kiralık olarak forma giydikten sonra 5 Temmuz 2012'de, Tottenham Hotspur ile 2016 yazına kadar dört yıllık yeni bir sözleşme imzaladı

Caulker, Temmuz 2009'da takım arkadaşı Ryan Mason ile birlikte League One ligi ekiplerinden Yeovil Town kulübüne kiralık olarak transfer oldu. Tottenham'daki ilk maçından sadece beş gün sonra Caulker, sezonun sonuna kadar EFL Championship ligi kulübü Bristol City'ye kiralandı. Bristol City'deki ilk maçına deplasmanda Portsmouth'a 3-1 yenildikleri maçta çıktı. Caulker, 1 Temmuz 2011 tarihinde tecrübe kazanması için bir sezonluk daha kiralık Premier League'e yeni yükselen Swansea City transfer oldu. 22 Temmuz 2014'te Caulker, açıklanmayan bir ücret karşılığında Queens Park Rangers FC'a transfer oldu ve dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Caulker, 29 Temmuz 2015'te Premier League kulübü Southampton'a bir sezonluk kiralık olarak katıldı. Southampton formasıyla ilk maçına 6 Ağustos 2015'te UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu maçının ikinci ayağında SBV Vitesse karşısında çıktı. Caulker, Queens Park Rangers FC'den ayrıldıktan 6 hafta sonra, 8 Şubat 2018 tarihinde Dundee ile bir buçuk yıllık bir anlaşma imzaladı.

Caulker, 15 Ocak 2019'da Süper Lig'in Alanyaspor takımına transfer oldu. 29 Nisan 2019'da Alanya'da kaza yapan minibüste Caulker bulunuyordu. 30 Haziran 2021'de bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu. Caulker 8 Eylül 2021 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ye kiralık olarak katıldı.

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