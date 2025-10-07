Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan, 28 Ekim 1967 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uzun yıllardır tiyatro sahnelerinde yer alan sanatçı, hem oyunculuk hem de eğitmen kimliğiyle tanınmaktadır. Türk tiyatrosuna yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Işıtan, disiplinli çalışma tarzı ve sahnedeki güçlü enerjisiyle dikkat çeker.

Sükun Işıtan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümü'nden mezun olduktan sonra sanat tutkusunun peşinden giderek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü de tamamlamıştır. Bu iki farklı disiplin, onun hem analitik hem de yaratıcı yönünü geliştirmiştir.

TİYATRO KARİYERİ

Kariyerine Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda başlayan Işıtan, daha sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'nda uzun yıllar sahneye çıkmıştır. Sahnedeki ustalığı ve güçlü yorum gücüyle dikkat çeken sanatçı, tiyatroya olan tutkusunu sadece oyunculukla sınırlı tutmamıştır.

AKADEMİK ÇALIŞMALARI

Sanatçı, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk, sahne ve diksiyon dersleri vererek pek çok genç oyuncunun yetişmesine katkı sağlamıştır.

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Sükun Işıtan, tiyatro kariyeri boyunca çok sayıda önemli oyunda rol almıştır. Bunlardan bazıları:

• Miletos Güzeli

• Onikinci Gece

• Pazartesi Perşembe

• Şeytanlar

• Goya

• Büyük Romülüs

• Taşrada Bir Gün

• Rembetiko

• Cesaret Ana ve Çocukları

• Bernarda Alba'nın Evi

• Sekizde Buluşalım Aşkım

• Toplu Hikayeler

• Gün Batımı







