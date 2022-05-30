TFF 1.Lig'den Süper Lig'e çıkan takımlar belli oldu! İşte Süper Lig'e yükselen takımlar....

TFF 1.Lig'de oynanan birbirinden zorlu maçların ardından küme düşen takımlar belli olurken, Süper Lig'e yükselecek takımlarda araştırılmaya başlandı. Ligin sona ermesine kısa bir süre kalırken Süper Lig'e yükselen ve düşen takımlar hangileri oldu gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, hangi takımlar Süper Lig'e yükseldi.

TFF 1.LİG'DEN SÜPER LİG'E YÜKSELEN TAKIMLAR HANGİLERİ?

Spor Toto 1. Lig'de play-off yarı final rövanş maçında İstanbulspor sahasında Erzurumspor'a 1-0 mağlup olmasına rağmen toplamda 4-3'lük skorla finale yükseldi.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Novikovas, penaltıdan kaydetti.

Karşılaşmanın 85. dakikasında İstanbulsporlu Ali Yaşar, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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İstanbul ekibi finalde Bandırmaspor'la karşı karşıya gelecek. Final maçını kazanan takım Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Süper Lig'e yükselen üçüncü ekip olacak.

Son 11 yılda 7 kez play-off oynayan Sakaryaspor, 1. Lig özlemini sonlandırdı ve üst lige adını yazdırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup`ta şampiyon olan Pendikspor, Spor Toto 1. Lig`e yükseldi. İki takım gelecek yıl Süper Lig'e çıkma mücadelesi verecek.

Muğla temsilcisi Bodrumspor, play-off maçları sonucunda Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

BANDIRMASPOR- İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında oynanacak final mücadelesi 2 Haziran Perşembe günü oynanacak.

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Mücadelenin saati ve nerede oynanacağı ise henüz TFF tarafından açıklanmadı.















