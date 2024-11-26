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Susurluk'ta fem fabrikasında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Susurluk'ta fem fabrikasında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

11:5426/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yem fabrikası
Yem fabrikası

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yem fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bandırma Yolu üzerinde faaliyet gösteren yem fabrikasında saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrika tahliye edilirken, 8 araç ve 20 personelin müdahale ettiği yangın, 3 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın çıkış nedeni için inceleme başlatıldı

Yangına müdahalede, Susurluk Grup Amirliği’nden 3 araç ve 8 personel, Aksakal Müfrezesi’nden 1 araç ile 1 şoför ve 1 itfaiyeci, Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği’nden 1 araç ile 1 şoför ve 1 itfaiyeci, Merkez İtfaiye’den 1 araç ile 1 şoför ve 2 itfaiyeci, ayrıca Karesi İtfaiye Grup Amirliği’nden 1 araç ile 1 şoför ve 1 itfaiyeci görev aldı. Toplamda 8 araç ve 20 personel, yangını kontrol altına almak ve çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.

Yem fabrikası yangınında hasar, can kaybı var mı?

Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, fabrikada ciddi maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için büyük bir özveriyle çalıştı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar devam ederken, yetkililer incelemelerini sürdürüyor.





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