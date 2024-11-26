Yangına müdahalede, Susurluk Grup Amirliği’nden 3 araç ve 8 personel, Aksakal Müfrezesi’nden 1 araç ile 1 şoför ve 1 itfaiyeci, Altıeylül İtfaiye Grup Amirliği’nden 1 araç ile 1 şoför ve 1 itfaiyeci, Merkez İtfaiye’den 1 araç ile 1 şoför ve 2 itfaiyeci, ayrıca Karesi İtfaiye Grup Amirliği’nden 1 araç ile 1 şoför ve 1 itfaiyeci görev aldı. Toplamda 8 araç ve 20 personel, yangını kontrol altına almak ve çevreye yayılmasını önlemek için yoğun çaba sarf etti.