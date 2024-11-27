Taksim - Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği bildirildi.