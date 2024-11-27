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Taksim-Kabataş füniküler hattı açıldı mı?

Taksim-Kabataş füniküler hattı açıldı mı?

08:3027/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Taksim -Kabataş
Taksim -Kabataş

Taksim-Kabataş füniküler hattında sabah saatlerinde yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler yapılamadı. Hattı kullanmak isteyen vatandaşlar arızanın giderilipi giderilmediğini merak ediyor. Taksim - Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler tekrar başladı.

Taksim - Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik bir arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı, hat güzergahında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verildiği bildirildi.

Taksim - Kabataş füniküler hattı açıldı mı?

Taksim - Kabataş füniküler hattı seferleri teknik bir arıza nedeniyle gerçekleştirilemedi. Arızanın giderilmesinin ardından seferler tekrar başladı.




#F1 Taksim-Kabataş
#Metro İstanbul
#Taksim - Kabataş füniküler hattı

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