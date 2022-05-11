Tansiyon nasıl düşürülür? Tansiyon yükselince yapılması gerekenler

Hipertansiyon yani yüksek tansiyon birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı yüksekliğidir. Hipertansiyon gerekli önlemler alınmadığında önemli hastalıklara ve organ hasarlarına yol açar. Peki, yüksek tansiyon karşısında ne yapılmalı?

YÜKSEK TANSİYON NEDİR, NEDEN OLUR?

Yüksek tansiyon ise tıp dilinde hipertansiyon olarak ifade edilir. Aşırı tuz tüketimi ve hareketsiz hayat tarzı hipertansiyona yol açabilmektedir. Kan basıncının kısa vadede artması herhangi bir belirtiye sebep olmadığından 40 yaş üstü grupta zaman zaman kontrol edilmelidir.

Yüksek tansiyon; baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı, aşırı terleme, kulaklarda uğultu hissi ve çınlama, uzuvlarda şişlik, burun kanaması, sık gelen idrar şeklindeki belirtilerle nadir olarak kendini gösterir. Kontrol altına alınmayan yüksek tansiyon çok ciddi hastalıklara sebebiyet verebilir. Önemsenmeyen hipertansiyon, başınıza birçok sağlık problemi açabilir.

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Verilere bakıldığında hastaların %45’lik bölümü yüksek tansiyon hastalığına sahip olduğundan habersizdir. Kişinin hasta olup olmadığının anlaşılması ve teşhis koyulması için, 2 farklı günde dinlenme esnasında tansiyon ölçümleri yapılır.

Doktorunuz, ek bilgi sağlamak ve yüksek tansiyonunuz olup olmadığını netleştirmek için evde tansiyonunuzu kaydetmenizi isteyebilir. Bazı durumlarda sizden ek testler talep edebilir.

YÜKSEK TANSİYON BELİRTİLERİ

Tansiyon yükselmesi durumunda genellikle belirti görülmez. Hafif baş ağrısı, baş dönmesi ya da burun kanaması gibi belirtiler tansiyon yükselmesi sonucu oluşabilir. Ancak bu belirtiler çoğunlukla vücutta herhangi bir organın fonksiyonunun bozulduğunu göstermez. Hipertansif aciller olarak adlandırılan ve akut organ disfonksiyonu (fonksiyon bozukluğu) olduğunu düşündüren bazı belirtiler vardır. Nefes darlığı, göğüs ağrısı, şiddetli baş ağrısı, görmede bulanıklık, bulantı, kusma, bilinç bulanıklığı (konfüzyon), nöbet geçirme, uykuya meyil gibi şikayetler vücuttaki organların işlevinde bozulmaya bağlı oluşabilir ve bu durumlarda acil müdahale gerekebilir.Sekonder hipertansiyonda ise şu belirtiler görülebilir:

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Yorgunluk: Böbrek hastalığı, hiperkortizolizm, tiroid bozuklukları ya da obstrüktif uyku apnesine bağlı oluşabilir.

Ek olarak böbrek hastalığı durumunda sık veya az idrara çıkma, ödem, idrar yaparken ağrı veya yanma hissi ve yan ağrısı gibi semptomlar bulunabilir.

Böbrekteki damarların tıkanıklığı sonucu oluşabilen akciğer ödemine bağlı nefes darlığı şikayeti görülebilir.

Feokromositoma hastalığına bağlı oluşabilecek semptomlar ise baş ağrısı, yüzde kızarma, çarpıntı, bayılma ya da bayılayazma, görme bozuklukları ve aşırı terlemedir.

Stres, tansiyon yükselmesine neden olabilen önemli bir faktördür. Özellikle uyku problemleri, depresyon ya da anksiyete, bulantı, ishal, baş ağrısı, çarpıntı ve vücudun çeşitli bölgelerinde ağrılar strese bağlı yüksek tansiyon belirtileri arasında yer alır. Stres tedavi edilmezse ve kronikleşirse kan basıncında yükselme yaparak hipertansiyon hastalığına neden olabilir.

TANSİYON NASIL DÜŞÜRÜLÜR?

Yüksek tansiyonu düşürmek adına evde bazı yöntemler uygulanabilir, bazı besinler tüketilebilir:

Başınızı soğuk su ile yıkamanız yüksek tansiyonunuzu düşürmek için doğru bir adım olacaktır. Çünkü soğuk su sinirlerinizi uyardığı için tansiyonunuzun düşmesine ön ayak olacaktır.

Kekik tüketimi ya da kekik suyu kaynatılması, düşürmekte yararlı olacaktır.

Yoğurt veya ayran tüketebilirsiniz.

Limon tüketimi doğru bir tercih olacaktır. Çünkü limon suyu damarların tıkanmasına neden olan bazı maddeleri vücudumuzdan temizleme görevini üstleniyor. Her sabah bir bardak suya yarım limon sıkarak sizde bu maddelerin vücudunuzdan uzaklaştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Sarımsaklı ürünler tercih edebilirsiniz. Sarımsak tansiyonunuzun düşmesini hızlı bir şekilde sağlayacaktır. Her gün 1-2 diş sarımsak tüketimine özen gösterin.

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Pancar suyu içeriğindeki nitrat sayesinde kanın damarlardan rahat rahat geçmesini sağladığı için etkili bir tansiyon düşürücüdür.

Muz içerdiği zengin potasyumlu içeriği ile kan akışınızı hızlandırır ve tansiyonunuzun düşmesini sağlar. Ayrıca damarlarda tıkanıklık yaratabilecek maddelerin birikmesini önlemede birebirdir.

Kudret narı çoğu hastalığa şifalı geldiği gibi yükselen tansiyonunuzu düşürmek için doğru bir çözüm olacaktır.

Tuz tüketimini indirgemeniz hipertansiyon için çok mühimdir.

Kuşburnu çayı ile tansiyonunuzu düzene sokma yoluna gidebilirsiniz.

Tabii ki evde yapacağınız yöntemler, tüketeceğiniz besinler tedavi amaçlı değildir. Sadece sizin o anda rahatlamanızı sağlamak için uygulanır. Anı kurtarmak adına faydalı bilgiler içerir, fakat sizin tansiyonunuzun kontrolsüz çıktığı noktada bir uzman ile görüşüp, bir ilaca başlayarak tedavi planınızı şekillendirmeniz gerekebilir.

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Ayrıca yüksek tansiyon kalbi yorup, organlara zarar vermektedir. Sinsi bir hastalık olduğunda dolayı sessiz ilerleyebilir. Eğer erken teşhis ile hastalık anlaşılmadıysa vücutta çok çeşitli hasarlar bırakmış olabilir.

Hipertansiyonda erken tedavi hayat kurtarır. O yüzden kendinizde hipertansiyon problemi olduğu kanaatindeyseniz, en yakın sağlık kuruluşunda gerekli tetkikleri yaptırmanız oldukça önemlidir.