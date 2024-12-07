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Tarımsal destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...

Tarımsal destek ödemesi yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...

15:507/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Tarımsal destek ödemesi
Tarımsal destek ödemesi

Toplamda 323 milyon 734 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi, bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılacak. Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu desteklerin tarımsal üretimi güçlendirmeyi ve çiftçilerin emeklerini desteklemeyi amaçladığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden 323 milyon 734 bin lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemesi hakkında açıklamada bulundu. Açıklama sonrasında aralık ayı tarımsal destek ödemelerinin hesaplara yatırılıp yatırılmadığı merak konusu oldu. İşte tarımsal destek ödemeleri ile ilgili güncel bilgiler...

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATIRILDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulunuldu.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Kırsal kalkınma yatırım desteği 156 milyon 829 bin 266 lira, hayvan gen kaynakları desteği 104 milyon 856 bin 650 lira, biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği 52 milyon 979 bin 987 lira, çiftlik muhasebe veri ağı desteği 4 milyon 866 bin lira, mazot ve gübre desteği 2 milyon 868 bin 97 lira, atık desteği 1 milyon 334 bin lira olmak üzere toplam 323 milyon 734 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."



#tarımsal destek ödemesi
#çiftçi ödemesi
#Tarım ve Orman Bakanlığı

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