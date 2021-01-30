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TDK'ya Göre Nasıl yazılır: Yalnız mı Yanlız mı?

Günlük konuşmalarımızda en çok kullandığımız kelimelerden birisi de 'yalnız' kelimesidir. 'Yanlız', üniversite sınavlarında bile karşımıza çıkan ve birçok kişinin yanlış telaffuz ettiği ve yanlış yazdığı bir kelimedir. Peki, 'Yalnız' kelimesi Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre nasıl yazılır: yalnız mı? yanlız mı? Doğru ve yanlış yazılışı nasıldır? İşte yanıtı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TDK'ya göre nasıl yazılır: yalnız mı? yanlız mı?

TDK'ya göre nasıl yazılır: yalnız mı? yanlız mı?

Konuşurken ve yazarken sıkça kullandığımız kelimelerden olan yalnız kelimesinin doğru ve yanlış yazılışını bu yazımızda sizlerle paylaştık. İşte TDK'ya göre yazılışı.

TDK'ya Göre 'Yalnız' mı, 'Yanlız' mı?

Yalnız kelimesi günlük hayatta oldukça sıklıkla kullandığımız kelimelerden birini oluşturmaktadır. Zaman zaman Yalnız kelimesi TDK'ya göre nasıl yazılır karıştırabilmektedir. Söz konusu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı ise, yalnız şeklinde olmaktadır.

  • Bu kelimenin yanlış olan yazılışı "yanlız" olarak yazılmış olanıdır.
  • Doğru olarak yazılmış olan şekli ise "yalnız" şeklinde yazılmış olanıdır.

Yalnız ne demek?

Yalnız demek; tek başına yanında veya etrafında hiç kimse olmayan demektir. Yalın olma durumudur.

'Yalnız' ile ilgili örnek cümleler

Konun çok daha net anlaşılabilmesi için örnekler verilmesi çok yerinde olacaktır.

Buna göre ;

sıfat, yanında başkaları olmayan

Sokakta yalnız oynayan bir çocuk var.

Zarf (ya'lnız) Yanında başkaları olmayarak:

"Çocuk annesini yalnız bırakmayı hiç istemedi."

Zarf (ya'lnız ) Yalnızca :

" Kendisini yalnız Ankara'ya kadar götürecek miktarda uçak bileti parası vardı."

Başka örnekler:

Ahmet arabayı yanında kimse olmadan yalnız kullanıyor.

Ahmet'in arabayı yalnız kullanması çok tehlikeli çünkü o araba kullanmayı iyi bilmiyor.

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