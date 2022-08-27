Teknoloji 2016 seçimlerinde Trump lehine veri sızdırıldığı iddia edilmişti Facebooktan dikkat çeken hamle
İNTERNET

2016 seçimlerinde Trump lehine veri sızdırıldığı iddia edilmişti: Facebook’tan dikkat çeken hamle

Facebook'un, araştırma firması Cambridge Analytica ile yasa dışı olarak kullanıcı verilerini paylaştığı iddiasındaki davada çatı şirket Meta, prensipte anlaştı. Facebook kullanıcıları, sosyal ağın Donald Trump'ın 2016 cumhurbaşkanlığı kampanyasında araştırma firmasına vergi sızdırdığı iddiasıyla şirketten tazminat talebiyle dava açmıştı.

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Haber Merkezi Diğer
2016 seçimlerinde Trump lehine veri sızdırıldığı iddia edilmişti: Facebook’tan dikkat çeken hamle
Foto: Arşiv.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in Cambridge Analytica davasında, altı saate kadar sorgulamak zorunda kalmasının ardından şirketten dikkat çeken bir hamle geldi. Facebook’un çatı şirketi Meta, Cambridge Analytica davasını çözmeyi kabul etti.

  • Sosyal medya ağının araştırma firması Cambridge Analytica’nın Donald Trump'ın 2016 cumhurbaşkanlığı kampanyasında 87 milyon abonenin verilerine erişim sağladığı ortaya çıkmış ve Facebook kullanıcıları, bunun üzerine şirkete dava açmıştı.

Bloomberg’de yer alan habere göre Meta, Facebook'uni araştırma firması Cambridge Analytica ile kullanıcı verilerini yasa dışı şekilde paylaştığının iddia edildiği davayı sonuçlandırmak için anlaşma adımı attı.

Dün, her iki tarafın avukatları davaya bakan hakimden davayı durdurmasını, “yazılı bir uzlaşma anlaşmasının sonuçlandırılması sürecini kolaylaştırmasını” ve ön onay için mahkemeye sunmasını istedi.

Anlaşmanın şartları açıklanmazken Meta da konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Daha önce, Facebook, uygulamalarını kullanıcı sözleşmelerinde ifşa ettiğini iddia etmişti. Ayrıca, bilgilerini bir sosyal ağda paylaşan hiç kimsenin mahremiyetlerini korumaya güvenmemesi gerektiğini de söylemişti.

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