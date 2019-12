2020’de dijital reklam yatırımları artmaya devam edecek

Kurumların dijital pazarlama yatırımlarını arttırarak sürdürmeye devam ettiğini anlatan Yasin Kaplan,

“Google reklamları, dijital medya satın alma mecraları, youtube, sosyal medya alanlarında da, hedef kitleye ulaşma yöntemleri ve reklam stratejilerinde yenilikler görmeye devam ediyoruz. Gelişmiş hedefleme teknolojileri ve dijital pazarlama yöntemlerinin sonucu olarak, tüketicilerin geri dönüş oranlarının her geçen gün arttığını gören kurumlar, bu alanda yatırımlarını arttırmaya devam ediyorlar. Ayrıca dijital harcamalardan en yüksek payı alan mecralar olan Google, Youtube, Display, Facebook, Instagram mecraları yapay zeka kullanarak optimizasyon seçeneklerini iyileştiriyorlar.

Dijital Pazarlama Okulu olarak verdiğimiz eğitimlerde, bu değişimleri detaylarıyla işletiyor ve öğretiyoruz. Kurumların kendi içlerinde ve bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin kendi gelişimleri adına, bu eğitim ve etkinlikleri takip etmelerinin önemli olduğunun altını çizmeyi isterim. Dijital Pazarlama Okulu olarak bu yıl, geçtiğimiz yıla oranla, etkinliklerimizdeki katılımcı sayımız %39 arttı. Gelecek yıl, daha da artacağını gözlemliyoruz” diye konuştu.

İçinde bulunduğumuz dönemin yükselen sektörü 'dijital pazarlama'.

2020’de üretilen verinin boyutu 44 zettabyte değerine ulaşacak

Online dünyanın değişmeye, evrilmeye ve büyümeye devam edeceğini vurgulayan Yasin Kaplan, şunları belirtti:

“Son 20 yıla şahit olanlar, dinamiklerin nasıl değiştiğini görerek, her an hayatımıza giren yeni teknolojilere adapte olmaya çalışıyorlar. Gelen her yeni nesil, tam da bu hızlı değişime tanıklık edecektir. IBM’in 2012 senesinde, “İnsanlık tarihi boyunca toplanan verinin yüzde 90’ı sadece son 2 yılda üretildi” cümlesi hatırlanırsa, büyük verinin günümüzde ne kadar hızlı üretildiğini görebiliriz. Ayrıca, EMC CEO'su David Goulden, Baby Boomer, 2020 yılında tüm insanlığın ürettiği verinin toplam boyutunun 44 zettabyte (44 trilyon GB) değerine ulaşacağını öngördüklerini açıklamıştır. Az önce de ifade ettiğim üzere, online dünya değişmeye, dönüşmeye ve büyümeye devam edecektir” şeklinde konuştu.