Teknoloji 2022de dünyada yapay zeka harcaması 80 milyar doları geçecek
BİLİM

2022’de dünyada yapay zeka harcaması 80 milyar doları geçecek

2022’de dünyada yapay zeka harcaması 80 milyar doları geçecek

Yapay zeka harcamaları, dünya genelinde her yıl artarak devam ediyor. Bu yıl global ölçekte yapay zeka harcamalarının 40 milyar doları bulabileceğini belirten uzmanlar, bu rakamın gelecek 2 yılda 80 milyar doları geçebileceğini ifade ediyorlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımların her yıl çift haneli büyüyerek yoluna devam etmesi bekleniyor.
Yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımların her yıl çift haneli büyüyerek yoluna devam etmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz aylarda Microsoft’un, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi OpenAl’a 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması bu alanda yapılmakta olan yatırımları anlatıyor. Japonya merkezli SoftBank Group’un yapay zeka teknolojileri için yaklaşık 100 milyar dolarlık fon açtığını duyurması da, birçok şirketin yatırımlar yapmakta olacağını gösteriyor.

Yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımların her yıl çift haneli büyüyerek yoluna devam edeceğini kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, perakende, finans, sağlık, savunma, sanayi işletmeleri gibi tüm alanlarda yapay zeka sistemlerine yapılan yatırımların artarak süreceğini söyledi.

Maliyetleri düşürmenin yolu, teknolojiden geçiyor

İşletmelerin, maliyetlerini düşürmek için teknoloji yatırımlarına yoğunlaştığını belirten Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları kaydetti:

“Endüstri 4.0, üretim maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı ortaya çıkan bir kavram. Endüstri 4.0, diğer adıyla 4.sanayi devrimi, üretim maliyetlerini azaltabilmek iş verimliliğini arttırarak daha kaliteli ve daha uygun maliyetler ile ürün üretip pazara daha rekabetçi yaklaşabilmenin tek yoludur. Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde sanayi için yapılan çalışmaların başında IoT (internet of things), yani nesnelerin interneti geliyor. Üretim yapan firmalar tezgahlarının, IoT sayesinde daha verimli çalışmasını sağlayarak, yeni stratejileri belirliyorlar. Sonuç olarak, pazarda yer alabilmek ve pazardaki yeri güçlendirebilmenin yolu, maliyetleri düşürmekten geçiyor. Maliyetlerin düşmesi için de teknolojinin imkanlarından yararlanmak ve bu konuda IoT, yapay zeka gibi ar-ge çalışmalarının içinde bulunmak stratejik yaklaşımlardan birisi olacaktır” dedi.

Teknoloji ile her geçen gün daha çok iç içe olacağız

Bilim kurgu filmlerindeki robotların ve yapay zeka uygulamalarının gerçek yaşamda kendini göstermeye başladığının altını çizen Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Özellikle, 80’li yıllardan itibaren hayatımıza giren bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotlar, yapay zeka maceraları, günümüzde kendini göstermeye başladı. Özellikle, savunma, otomotiv, tıp, eğitim ve birçok sektörde kullanılmaya başladı. En çok yapay zeka ve robotik teknolojiye yatırım yapan sektörler arasında, perakende, finans, savunma, sağlık, makine, beyaz eşya, ambalaj gibi sektörleri sıralayabiliriz. Örneğin, savunma sanayinde akıllı mühimmatları ve insansız hava araçlarını belirtebiliriz. Tıp alanında, hastalıklara teşhis koyma noktasında kullanılan yapay zeka içeren cihazlar sayesinde, daha kolay ve hızlı teşhis konulabilmesi sağlanacaktır. Son bir örneğimizde, güncel hayatımızda hepimizin yakın gelecekte daha çok kullanıyor olacağımız giyilebilir teknolojiler sayesinde, kalp ritmimizden, gittiğimiz mesafeden çıktığımız merdivene kadar ölçüm yapabilen ve bize dinlenmemiz gerektiğine kadar bilgilendirecek olan teknolojiler ile her geçen gün daha çok iç içe olacağız” diye konuştu.

Evlere girecek teknolojilerde, güvenlik ön planda olmalıdır

Robotik ve yapay zeka teknolojisinin “akıllı ev” çalışmalarıyla evlere çoktan girmiş olduğunu kaydeden Kezban Boztürk, şunları anlattı:

“Akıllı evlerde kullanılan yazılımlar, öğrenebilen ve yaşam tarzlarımız hakkında bilgiler toplayarak, buna göre ayarlamalar yapabilen sistemlerdir. Evlere giren ve girmeye devam eden yapay zeka ve robotik sistemlerin topladığı veriler, kolaylık ve konforla beraber, diğer taraftan güvenlik zafiyeti olan noktalarda tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden evlere girecek teknolojilerde, daha hassas olunması ciddi önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.

Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

Ruslara teslim edilmesi için görüşülüyor

​Bakan Akar, yakalanan 18 rejim askerine ilişkin açıklama yaptı.
Nar yedi hayatını kaybetti

Nar yedi hayatını kaybetti

​4 yaşındaki Saliha'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
İşte Mehmetçiğin atış yapmadan önce baktığı kıstaslar

İşte Mehmetçiğin atış yapmadan önce baktığı kıstaslar

​Akar'ın ziyaretinde göze çarpan detay.
İş birliğimiz<br>devam edecek

İş birliğimiz
devam edecek

​​Erdoğan ve konuk Başbakan Gakharia açıklama yaptı.
Mütevazı başkan

Mütevazı başkan

Belediye başkanı itfaiye aracını makam aracı olarak kullanıyor.
Tel Abyad'da<br> askeri hareketlilik

Tel Abyad'da
askeri hareketlilik

Terörden arındırılan kentte askeri hareketlilik yaşanıyor.

AYM'den <br>Başbuğ kararı

AYM'den
Başbuğ kararı

Hakkındaki 'Ergenekon' davası düştü.
Mehmetçiğin<br>hayatını kurtardı<br>

Mehmetçiğin
hayatını kurtardı

​Düşman tehdidini algılayıp, personeli ikaz etti.
Felaketin gizemli<br>yüzü: Çernobil

Felaketin gizemli
yüzü: Çernobil

​Nükleer kaza felaketinin yuttuğu bir kasaba.

Yarın<br>yürürlüğe giriyor

Yarın
yürürlüğe giriyor

​Kredi kartı ile satışta komisyon sınırlanacak.
İstihdam odaklı<br> yeni kredi paketi

İstihdam odaklı
yeni kredi paketi

Üç kamu bankası yeni kredi paketinin detaylarını açıkladı.
Alanı da satanı da mağdur eden rapor

Alanı da satanı da mağdur eden rapor

​İkinci el otomobilde iki ay sonra zorunlu olacak.
Kısıtlama <br>yarın başlıyor

Kısıtlama
yarın başlıyor

Yetkisiz 'çakar' kullananlara 2 bin 4 liraya kadar ceza kesilecek.
Belhanda'yı isteriz

Belhanda'yı isteriz

Galatasaraylı futbolcuya sürpriz transfer çağrısı.
Aynı ilçede <br>110 kişi dolandırıldı

Aynı ilçede
110 kişi dolandırıldı

İş vaadiyle kişi başı 2 bin TL alıp ortalıktan kayboldular.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.