2022’de dünyada yapay zeka harcaması 80 milyar doları geçecek

Geçtiğimiz aylarda Microsoft’un, Elon Musk’ın yapay zeka şirketi OpenAl’a 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklaması bu alanda yapılmakta olan yatırımları anlatıyor. Japonya merkezli SoftBank Group’un yapay zeka teknolojileri için yaklaşık 100 milyar dolarlık fon açtığını duyurması da, birçok şirketin yatırımlar yapmakta olacağını gösteriyor.

Yapay zeka teknolojilerine yapılan yatırımların her yıl çift haneli büyüyerek yoluna devam edeceğini kaydeden Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, perakende, finans, sağlık, savunma, sanayi işletmeleri gibi tüm alanlarda yapay zeka sistemlerine yapılan yatırımların artarak süreceğini söyledi.

Maliyetleri düşürmenin yolu, teknolojiden geçiyor

İşletmelerin, maliyetlerini düşürmek için teknoloji yatırımlarına yoğunlaştığını belirten Kolaysoft Teknoloji AŞ Genel Müdürü Kezban Boztürk, şunları kaydetti:

“Endüstri 4.0, üretim maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı ortaya çıkan bir kavram. Endüstri 4.0, diğer adıyla 4.sanayi devrimi, üretim maliyetlerini azaltabilmek iş verimliliğini arttırarak daha kaliteli ve daha uygun maliyetler ile ürün üretip pazara daha rekabetçi yaklaşabilmenin tek yoludur. Son zamanlarda dünyada ve ülkemizde sanayi için yapılan çalışmaların başında IoT (internet of things), yani nesnelerin interneti geliyor. Üretim yapan firmalar tezgahlarının, IoT sayesinde daha verimli çalışmasını sağlayarak, yeni stratejileri belirliyorlar. Sonuç olarak, pazarda yer alabilmek ve pazardaki yeri güçlendirebilmenin yolu, maliyetleri düşürmekten geçiyor. Maliyetlerin düşmesi için de teknolojinin imkanlarından yararlanmak ve bu konuda IoT, yapay zeka gibi ar-ge çalışmalarının içinde bulunmak stratejik yaklaşımlardan birisi olacaktır” dedi.

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Teknoloji ile her geçen gün daha çok iç içe olacağız

Bilim kurgu filmlerindeki robotların ve yapay zeka uygulamalarının gerçek yaşamda kendini göstermeye başladığının altını çizen Kezban Boztürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Özellikle, 80’li yıllardan itibaren hayatımıza giren bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz robotlar, yapay zeka maceraları, günümüzde kendini göstermeye başladı. Özellikle, savunma, otomotiv, tıp, eğitim ve birçok sektörde kullanılmaya başladı. En çok yapay zeka ve robotik teknolojiye yatırım yapan sektörler arasında, perakende, finans, savunma, sağlık, makine, beyaz eşya, ambalaj gibi sektörleri sıralayabiliriz. Örneğin, savunma sanayinde akıllı mühimmatları ve insansız hava araçlarını belirtebiliriz. Tıp alanında, hastalıklara teşhis koyma noktasında kullanılan yapay zeka içeren cihazlar sayesinde, daha kolay ve hızlı teşhis konulabilmesi sağlanacaktır. Son bir örneğimizde, güncel hayatımızda hepimizin yakın gelecekte daha çok kullanıyor olacağımız giyilebilir teknolojiler sayesinde, kalp ritmimizden, gittiğimiz mesafeden çıktığımız merdivene kadar ölçüm yapabilen ve bize dinlenmemiz gerektiğine kadar bilgilendirecek olan teknolojiler ile her geçen gün daha çok iç içe olacağız” diye konuştu.

Evlere girecek teknolojilerde, güvenlik ön planda olmalıdır

Robotik ve yapay zeka teknolojisinin “akıllı ev” çalışmalarıyla evlere çoktan girmiş olduğunu kaydeden Kezban Boztürk, şunları anlattı:

“Akıllı evlerde kullanılan yazılımlar, öğrenebilen ve yaşam tarzlarımız hakkında bilgiler toplayarak, buna göre ayarlamalar yapabilen sistemlerdir. Evlere giren ve girmeye devam eden yapay zeka ve robotik sistemlerin topladığı veriler, kolaylık ve konforla beraber, diğer taraftan güvenlik zafiyeti olan noktalarda tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bu yüzden evlere girecek teknolojilerde, daha hassas olunması ciddi önem taşımaktadır” şeklinde konuştu.