Teknoloji 5G artık başladı Bakan Karaismailoğlu ilk görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile duyurdu
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5G artık başladı: Bakan Karaismailoğlu ilk görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile duyurdu

Daha yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniyle havalimanında hizmete sunuldu. Karaismailoğlu, stantta hayata geçirilen 5G teknolojisiyle, Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Türk Telekom'un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

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Haber Merkezi Diğer
5G artık başladı: Bakan Karaismailoğlu ilk görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bugünden itibaren İstanbul Havalimanı'nda 5G'nin deneyimlenebileceğini belirterek, "Lansmanla beraber havalimanında kurulu olan 5G servisini, telefonu 5G destekli olan ve 5G'ye abone olmuş abonelerine kullandırmaya başlayacağız" dedi.

  • İstanbul Havalimanı'nda Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone Türkiye tarafından 5G teknolojisinin test uygulaması başlatıldı.

Bu kapsamda havalimanında düzenlenen "Türkiye'nin 5G Yolculuğu" başlıklı etkinlikte konuşan Karaismailoğlu, bütün sektörlerde olduğu gibi haberleşmedeki gelişimleri de yakından takip ettiklerini, Türkiye'yi çağın ötesindeki yeniliklerle buluşturmak için büyük bir çaba gösterdiklerini söyledi.

5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda: Bakan Karaismailoğlu ilk görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile yaptı
EKONOMİ
5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda: Bakan Karaismailoğlu ilk görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile yaptı

5G artık başladı: Bakan Karaismailoğlu ilk görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile yaptı
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5G artık başladı: Bakan Karaismailoğlu ilk görüşmeyi Kenan İmirzalıoğlu ile yaptı
Daha yüksek hızda veri iletişimi sağlayan 5G teknolojisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katıldığı tanıtım töreniyle havalimanında hizmete sunuldu. Karaismailoğlu, stantta hayata geçirilen 5G teknolojisiyle, Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan Türk Telekom'un marka yüzü Kenan İmirzalıoğlu ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.


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