​A101 21 Şubat aktüel ürünler listesi: Bu hafta dopdolu bir liste geliyor A101 21 Şubat aktüel ürünler listesi: Bu hafta dopdolu bir liste geliyor A101 21 Şubat aktüel ürünler listesine eklediği indirimli ürünler ile müşterilerinin karlısına çıkmaya hazırlanıyor. 2.099 TL’ye Toshıba Smart LED TV, 29.95 TL’ye 32GB SD kart, 29.95 TL’ye 32GB USB bellek, 39.95 TL’ye Bluetooth spor kablosuz kulaklık, 199.95 TL’ye Piranha akıllı çocuk saati, 379 TL’ye Alcatel çocuk tableti gibi bir çok ürünü indirim listesine ekleyen A101, 21 Şubat itibari ile büyük bir kampanyaya imza atmaya hazırlanıyor.

Haber Merkezi 13 Şubat 2019, 17:40 Son Güncelleme: 13 Şubat 2019, 17:40 Yeni Şafak