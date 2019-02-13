​A101 21 Şubat aktüel ürünler listesi: Bu hafta dopdolu bir liste geliyor

A101 21 Şubat aktüel ürünler listesine eklediği indirimli ürünler ile müşterilerinin karlısına çıkmaya hazırlanıyor. Yine dolu dolu tam sayfa indirimli ürün kataloğu hazırlayan A101, haftanın yıldızlarını 21 Şubat itibari ile mağazalarında satışa sunacak.
A101 21 ŞUBAT AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ!
A101 21 Şubat aktüel ürünler listesinde görülmemiş bir doluluğa sahip ürün çeşitliliği ile müşterilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Yine onlarca ürünü piyasa fiyatının altında bir fiyat etiketi ile listeleyen marketler zinciri, 2.099 TL’ye Toshıba Smart LED TV, 29.95 TL’ye 32GB SD kart, 29.95 TL’ye 32GB USB bellek, 39.95 TL’ye Bluetooth spor kablosuz kulaklık, 199.95 TL’ye Piranha akıllı çocuk saati, 379 TL’ye Alcatel çocuk tableti satışa sunacak.
Bu ürünler haricinde mutfak eşyalarını da 21 Şubat aktüel ürünler kataloğuna ekleyen A101, 1.299 TL’ye SEG marka 9 kg çamaşır makinesi, 999 TL’ye SEG bulaşık makinesi, 1.099Tl’ye SEG derin dondurucu, 219 TL’ye Simfer fırın, 79.95 TL’ye Kiwi blender seti, 44.95 TL’ye Kiwi su ısıtıcısı, 59.95 TL’ye Kiwi buharlı ütü, 69.95 Tl’ye Arzum saç kurutma makinesi satışa sunacak.
İşte A101 21 Şubat aktüel ürünler listesinde yer alan ürünlerin tamamı ve fiyatları;