Ağrı Dağı eteklerine güneş enerji santrali

Iğdır Üniversitesinin Ağrı Dağı eteklerindeki Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'ne, tasarlanan projeyle 500 kilovatlık güneş enerjisi paneli yapımına başlandı.

Günlük ortalama 9 saat 49 dakika güneşlenme süresiyle Türkiye'de en fazla güneş alan şehirlerden olan Iğdır'da hayata geçirilecek proje ile yörede güneş enerjisinden faydalanmanın yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma yaptığı açıklamada, güneş enerji santralinin bölgede örnek teşkil edecek çalışma olduğunu söyledi.

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma

Projenin kısa sürede yapımının tamamlanarak hizmete sunulmasının planlandığını belirten Alma, "Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresine başvurduk, yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık destek aldık, geri kalan 1 milyon 200 bin lirayı da bütçemize ilave ettik. 2 milyon 400 bin liralık bir proje ile ihaleye çıktık ve sistemin kurulumuna başlandı." dedi.

Alma, kurulacak sistemle üniversitenin kendi ihtiyacının önemli bölümünün karşılanacağını aktararak, "Iğdır'ı yanlış ölçümler sonucunda sarı bölgeye dahil etmişler. Biz Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) projemizle kırmızı bölge olduğunu ispatladık. Iğdır Antalya'dan daha uzun güne sahip. Güneş ışınları muazzam geliyor. İnşallah bu proje Iğdır'a örnek olur." diye konuştu.

Yaklaşık 10 bin metrekare alana kurulması planlanan proje ile üniversitenin enerji ihtiyacının karşılanması ve bölgede kurulacak diğer santraller için örnek olunması amaçlanıyor.