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Teknoloji

Akıllanan evde dijital tarım

Telefonunuzla ayarlayacağınız yapay güneş ışığı, akıllı sulama sensörleri ve bitkinin gelişimi hakkında aylık raporlar ve dahası… Yeni nesil teknolojiler evin her yerinde küçük çaplı tarım yapma imkanı veriyor. Siz tatildeyken kendiliğinden suyunu ve gübresini ayarlayan dijital saksıları da unutmayalım.

Orhan Orhun Ünal
04:00 - 10/12/2023 Pazar
Güncelleme: 01:36 - 10/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Akıllı evlerdeki dijital yeniliklere tarım uygulamaları da eklendi. Mobil uygulamaların desteğiyle tarım yapmak teknoloji meraklılarının yeni uğraş alanı oldu. Yapay güneş ışığı, sulama sistemi ve sensörleri olan sistemler aynı zamanda cep telefonundan takip edilebiliyor. Evin bir köşesinde yetiştirilen ürünün büyüme sürecini gözlemleme, dışarıdayken veya tatilde su verme imkanı var. Cihazların mobil uygulamaları, farklı bitkilerin nasıl yetiştirileceğine kadar bilgi verip, kullanıcıları uyarıyor. Böylece, evlerde akıllı vahalar kurulabiliyor.

SUYU İHTİYACA GÖRE OTOMATİK AYARLIYOR

Örneğin, dijital saksı olarak bilinen cihazlardaki su haznesi sulamayı bitkinin ihtiyacına göre ayarlayabiliyor ve sonrasında toprak havalandırmasını yapıyor. Kullanıcının herhangi bir iş yapması gerekmiyor. Birbirinden ayrılan parçaları kolayca temizlenebiliyor. Evlerde küçük bir alanı dijital saksılara ayıran kullanıcılar yine anlık bildirimlerle büyüme sürecini takip edebiliyor. Mobil uygulamayla akıllı bahçe kontrol panelinde ortam koşullarını ölçülerek hatırlatmaları önceden alabiliyor.

YENİ NESİL KAFELERE ÜRETİM KULESİ

Mutfak hidroponik büyümek kiti akıllı bahçe için akıllı bahçe tarım kulesi sistemi de bulunuyor. Son dönemde restoran ve kafeler, müşterilerinin göreceği şekilde kendi tarım ürünlerini bu şekilde yetiştiriyor. Örneğin, Endonezya’nın Tangerang kentindeki bir kafede restoranda ve mutfakta kullanılacak birçok sebze, yapay ışık teknolojisi kullanılarak kapalı alanda tarım uygulaması ile üretiliyor.

EV ALETLERİ PAZARINDA YÜKSELİŞTE

Öte yandan, fazla karmaşık makinelere gerek kalmadan akıllı saksılardan da yararlanmak mümkün. Fiyatları 500 TL’den başlayan bu saksılarda, kullanışlı su seviyesi göstergesi, ne zaman su ekleneceği konusunda rehberlik ederken hassas hidrasyon zamanlaması sağlıyor. Destek sistemi, kökleri su depolama katmanından ayırarak optimum kök büyümesini ve gelişmesini destekliyor. Son olarak, küçük ev aletleri pazarında da söz konusu ürünler revaçta. Birçok marka şimdiden bu cihazları modellerine ekledi. Örneğin, Arzum x Vahaa Akıllı Bahçe ürünüyle son dönemde öne çıkıyor. Bu sistemle, hasat edebileceğiniz bitkileriniz için yapmanız gereken sadece; su ve besin eklemek için uygulamanızı takip etmek.


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Dünyanın dört bir yanından girişimleri ve yatırımcıları bir araya getiren Take Off İstanbul Girişim Zirvesi sona erdi. Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen, ülkemizin yüksek teknoloji firmalarından değerli girişimlerine, uluslararası girişim merkezlerinden teknoparklara varan geniş bir partner ağına sahip olan zirve, girişim ekosisteminin büyük oyuncularını bir araya getirerek girişimciler için eşsiz bir iş birliği zemini oluşturdu. İki gün süren ve 43 ülkeden 1252 girişimin başvuru yaptığı zirvede toplam 200 yerli ve yabancı girişim yer aldı. Azerbaycan ve Katar’ın ülke pavilyonlarının yer aldığı, 100'den fazla yatırımcının katıldığı zirve ziyaretçilerine de girişimci, paydaş ve sponsorların stantlarında farklı ürünleri deneyimleme, ilham veren konuşmacıları dinleme ve birçok önemli isimle tanışma şansı sundu.


#Dijital Tarım
#Ekonomi
#Ticaret
#Teknoloji
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