Akıllı telefonda yapay zekâ dönemi

Teknoloji şirketleri yeni nesil cep telefonları modellerini tanıtmaya başladı. Barcelona’da bu ay başında gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi’nde görücüye çıkan orta segment ve amiral gemisi telefonlar peşi sıra meraklısıyla buluşuyor. Hemen hepsi yapay zeka donanımlarıyla dikkat çekiyor. Bazı akıllı telefonlar, fiyat performans ilişkisinin en güzel örneğini yansıtırken bazıları da yeni nesil teknolojilerle donatılmış. Son dönemde öne çıkan modelleri sizler için derledik.

VIVO’DAN BÜTÇEYE UYGUN MODEL

Galaxy S25’i sene başında tanıtan Samsung son dönemde orta segment A serisiyle atağa geçti. Galaxy A56, Galaxy A36 ve Galaxy A26 5G ile donatılmış. Galaxy A serisi, ilk kez Awesome Intelligence’ı entegre ediyor. Galaxy’nin en çok tercih edilen yapay zekâ (AI) destekli. Cihazlarda 50 MP ana lensli güçlü bir üçlü kamera sistemi bulunuyor. Vivo ise Y04 ise 4 GB RAM + 128 GB depolamaya sahip. İki farklı renk seçeneği bulunan cihaz 8 bin TL’lik fiyatıyla da dikkat çekiyor. Vivo aynı zamanda, yeni V50 Serisi’ni Türkiye’de kullanıcılarla buluşturdu.

OPPO YENİ RENO13 TÜRKİYE’DE

OPPO, Reno13 Pro 5G, Reno13 F 5G ve Reno13 F modelleri amiral gemisi seviyesindeki yeniliklerle donatılmış. 50MP ana kameralı modeller, IP69 suya ve toza dayanıklılık sertifikaları ile zorlu koşullara uyum sağlıyor. Seri, 2 metre derinlikte 30 dakikaya kadar sualtı çekimi yapabilme özelliği ile öne çıkıyor. Reno13 Pro 5G, MediaTek Dimensity 8350 işlemci, 1.5K 120Hz OLED ekran ve 5.800mAh bataryaya sahip.

AMOLED ÖZELLİK ÖNE ÇIKIYOR

Xiaomi ise yan markalarıyla beraber Redmi Note 13 Pro, Redmi Note 10S ve Poco X6 ile yarışa katılıyor. Örneğin, Redmi Note 13 Pro 120Hz yenileme hızını sunan AMOLED özelliğe sahip. Arka kamera 200MP (birincil), ön kamera ise 16MP. Xiaomi’nin 5G destekli yeni Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 512GB modeli de teknoloji meraklılarının gözdesi durumunda.

ŞARJDA YENİ NESİL HIZ

HUAWEI nova 13 ise, güçlü 100 W HUAWEI SuperCharge Turbo teknolojisi sayesinde yalnızca 10 dakikada %50 şarj seviyesine ulaşabiliyor. 5.000 mAh’lik büyük pili ile uzun süreli kullanım sunarken, ince ve hafif yapısı sayesinde taşınabilirlikten ödün vermiyor.Ayrıca, AI Göz Konforu Ekranı, mavi ışık seviyelerini optimize ederek kullanıcıların göz sağlığını korumayı amaçlıyor. Model, EMUI 14.2 işletim sistemi ile güvenliği ön planda tutarak kullanıcılara kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.







