Alışverişin yeni gerçeği

Çevremizdeki görüntü veya seslerin bilgisayar tarafından geliştirilmesi anlamına gelen Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) günlük hayatın ayrılmaz bir parçası oldu. Sektörün, 2022’yi küresel çapta 37 milyar dolar büyüklükle tamamladığı bilinirken tahminler, 2027’ye kadar her yıl yüzde 25 büyümeyle 114 milyar doları aşacağını gösteriyor. Özellikle elektronik ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte fiziksel mağazaya gitmek yerine bir tıkla ürünleri sepete atabileceğimiz yeni alışveriş şekli günlük rutin oldu. Firmalar da tüketicilerine yeni nesil deneyimler sunan uygulamaları hayata geçiriyor.

TELEFONUNU CETVEL GİBİ KULLANABİLİRSİN

Tüketici ve firmaların sıkça başvurduğu artırılmış gerçeklik sistemleri sayesinde evinizden çıkmadan ayakkabı deneyebilir, küçük ev aletlerini gerçek boyutuyla mutfağınıza yerleştirebilir hatta telefon kamerasıyla ölçüm yapabilirsiniz. Örneğin, eve eşya alırken en çok zorlanılan konulardan biri eşyaların ne kadar yer kaplayacağı sorunu olmuş durumda. Artık farklı uygulamalar sayesinde mezura bulmak veya mağazaya gidip ölçmek zorunda değilsiniz. Google tarafından geliştirilen Measure ve ARCore, telefon kamerası sayesinde eşya ve duvar ölçülerini görmek için de Measure’ı kullanabiliyorsunuz.

KAÇ İNÇ OLDUĞUNU BİLE HESAPLIYOR

Cihaz kamerasını ölçmek istediğiniz nesneye yaklaştırdıktan ve bir şerit metre yerleştirdikten sonra, daha hassas bir şekilde ölçmek için onu sürükleyebilirsiniz. Sadece bir düğmeye dokunarak, ölçüler hakkında bilgi veren fotoğraf çekebilirsiniz. Ayarlar menüsünde santimetre veya inç seçenekleri bulunuyor. Airmeasure, TapMeasure, ARuler gibi örnekler mevcut. Bunlardan bazıları ölçtüğünüz eski verileri de saklayabiliyor.

Orijinal haliyle deneyimleme

Birçok firma, e-ticarette tüketicilere AR uygulamalarını mobil hizmetlerine ekliyor. Örneğin, ev aletleri markalarından Arzum, geliştirdiği WebAR uygulaması ile tüketicisine ürünü satın almadan önce evinde gerçek boyutlarıyla deneyimleme fırsatı sunuyor. Mutfakta görmek için QR kodu okutmak yeterli.

Ayağında Gör uygulaması sevildi

Artırılmış gerçeklik, ayrıca perakende şirketlerinin de gündeminde. Örneğin, FLO’nun ‘Ayağında Gör’ uygulaması son yıllarda tüketicilerden yoğun ilgi görüyor. AR lensler aracılığıyla müşterilerin denemek istedikleri ayakkabıları sanki ayaklarındaymış gibi gördükleri “Ayağında Gör” modülüyle de müşterilere mekan fark etmeksizin bir alışveriş deneyimi sunuyor. Müşteriler, beğendikleri ürünü uygulama üzerinden AR teknolojisi ile ayaklarındaymış gibi deneyerek karar verebiliyorlar.







