Teknokent'te geliştirdiği oyuna Almanlar talip oldu



Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden 2016 yılında mezun olan ancak iş bulamayan Osman Balcı, küçüklüğünden bu yana hayali olan oyun geliştirmek için evde videolar izledi ve ücretsiz eğitimler aldı.

2 yıl boyunca internetten üzerinden kendini geliştiren Balcı, bu süre içerisinde 'Truck and Logistics Simulator' adlı bilgisayar oyunu geliştirdi. 2018 yılında İstanbul'da düzenlenen 'Gaming İstanbul Fuarı'na (Bilgisayar Oyun Fuarı) katılan Balcı, Almanya'nın dünyadaki en büyük oyun firması yetkilisinin dikkatini çekti. Alman firması yetkililerinin oyunlarına sponsor olma tekliflerini kabul eden ancak

"Almanya'ya gelerek, oyununu burada geliştir" teklifini reddeden Balcı, Türkiye'de kalmaya devam etti. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Animasyon ve Oyun Teknolojileri Bölümü Yüksek Lisans Programı'na kendi geliştirdiği bilgisayar oyunu ile başvuran Balcı, projesinin kabul edilmesi üzerine burada yüksek lisans eğitimine başladı. Balcı, eğitimi sırasında bilgisayar oyununu geliştirerek, satışa sundu. Oyun şu anda sanal platformda yer alıyor.

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Oyun projesinin tamamı yerli ve milli

Balcı, Hacettepe Teknokent'te projesini 2.5 yıldır geliştirdiğini söyleyerek, "2018 yılında İstanbul'da katıldığım bir fuarda Alman firmasından oyunumuza sponsor olma teklifi aldım.

Balcı, 3 gün önce oyunu satışa sunduklarını belirterek,

"Şu an oyunumuz sanal platformda yayımda. Bu oyunumuzun ülke ekonomisine de katkısı olmasını bekliyoruz. Herkesin hayalinin peşinden gitmesini öneriyorum. Ülkemizde bütün olanaklar mevcut.

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Bu olanakları kullanarak istedikleri noktaya gelebileceklerini düşünüyorum. Ülkemizde şu an, 'bir şey yapamıyoruz' gibi hava oluşuyor. Ancak şöyle bir durum var.

Ben Hacettepe Üniversitesi'ne gelene kadar ülkemizde böyle imkanların olduğunu bilmiyordum. Burada bize olan desteği gördükçe yurt dışında sunulan ekonomik ve alt yapı imkanlarının fazlasının aslında kendi ülkemizde olduğunu söyleyebilirim. Projeyi tamamen burada yerli ve milli imkanlarla geliştirdim, bu da bizim için büyük bir gurur kaynağı oldu" diye konuştu.

Fikrin varsa Teknokent'e gel

Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Cem Ünal ise Osman Balcı'nın kurduğu 'Simula Games' adlı firmanın Hacettepe Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren yaklaşık 270 firmadan biri olduğunu belirterek, "Bizim için burada önemli noktalardan bir tanesi de Hacettepe Teknokent Kuluçka Merkezi'nde firmanın gelişerek, yerli ve milli bir firma olarak genç girişimciler ile dünyaya açılmasıdır. Bu kapsamda fikri olan gençlerimizi Hacettepe Teknokent’e davet ediyoruz. Çalışmalarını ilerletmek, genişletmek anlamında her türlü imkanı gençlerimize sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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