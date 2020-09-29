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Teknoloji Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı Müşteriler kapıda bekliyor
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Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı

Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretiminin gelecek yılın ortalarında başlamasının beklendiğini, Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıyacak insansız hava araçlarının da gelecek yıl teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Demir, "(Aksungur ve Akıncı) Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız" dedi.

Haber Merkezi AA
Akıncı
Akıncı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ve ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayisindeki gelişmeler ve şirketin yürüttüğü çalışmalara ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Demir, ROKETSAN’ın dünyada savunma sanayisi şirketleri arasında ilk 100’de yer aldığına işaret ederek, burada yürütülen projelerinin Türkiye’ye stratejik avantajlar sağlayarak harekat alanında vurucu gücünü etkileyeceğini söyledi.

ROKETSAN’ın roket çalışmalarının yanı sıra uydu fırlatma çalışmaları da yürüttüğünü anlatan Demir, "Bir taraftan kara-kara, deniz-kara, hava-kara füzelerimizin geliştirilmesi çalışmaları sürerken, diğer taraftan burada kazanılan kabiliyetlerin, uzay teknolojilerinde kullanılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor" dedi.

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Demir, mevcut roket teknolojilerinin hepsinin Türkiye’de çalışıldığını ve belirli bir olgunluk seviyesine gelindiğini belirterek, kontrol ve kumanda sistemlerine yönelik de çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

"Azerbaycan için hiçbir zaman tereddüt etmedik"

İsmail Demir, Azerbaycan’ın son günlerde yürüttüğü harekatta kullanılan Türk savunma sanayisi ürünlerine yönelik soru üzerine, "Biz Azerbaycanlı kardeşlerimize Türk savunma sanayisinin imkanlarını sunmak ve bu konuda destek vermek açısından hiçbir zaman tereddüt etmedik" değerlendirmesinde bulundu.

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Balistik füze sistemlerine yönelik soruya karşılık Demir, bu konuda herhangi bir iş birliğine ihtiyaç duyulmadığını söyledi.

Demir, "Bu konuda ROKETSAN kendi iç Ar-Ge'sini yürütüyor, çeşitli Ar-Ge kuruluşlarımızdan da destek alıyor, kendi yol haritası var. İngiltere veya başka bir ülkenin bu konuda bize destek vermesi gibi bir beklentimiz yok.” dedi.

Altay tankı seri üretim yolunda

Demir, Altay tankında seri üretimin başlamasına yönelik, "Alternatif motoru bulup, getirip, sisteme girmesiyle arada büyük bir boşluk bırakmamakla ilgili zamansal yol haritamız var. Hattı kurup üretecek hale getirdikten sonra senkronize bir yol haritası düşünülüyor. Seri üretim hattının kurulması ve tesisle ilgili çalışmalar başladı. Önümüzdeki senenin ortalarına doğru hattın faaliyete geçmesi ve üretimin başlamasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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ROKETSAN’ın stratejik ürünleri ürettiğini belirten Demir, "ROKETSAN, dünyada az sayıda rekabet edecek şirketin olduğu bir konuma geldi. 3-5 sene sonra daha iyi durumda olacağını göreceğiz. Harekat alanındaki performanslarının görülmesiyle de ürünlerine talepler artacak. ROKETSAN her ürünü her ülkeye satabilir mi konusunda da ülkemizin politika öncelikleri söz konusu olacak” değerlendirmesinde bulundu.

Şirketin uzaya yönelik çalışmalarından da bahseden Demir, "Buradaki ilk hedefimiz alçak yörüngeye küçük uyduları yerleştirmek. Bununla beraber yerli ve milli uydularımızın üretilmesi ve fırlatılmasına yönelik çalışmalar devam edecek. Bu konuda roket motorları teknolojilerinde, çeşitli kabiliyetlere sahip oluyoruz. Bu anlamda biraz daha süreye ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Müşteriler kapıda bekliyor"

Demir, SAMP-T hava savunma sistemine ilişkin sorulara, "Bir SAMP-T bataryasının doğrudan alınması diye bir şeyin mümkünatı yok. Bu bir zincir ortak üretim, ortak geliştirme... 4-5 aşamadan oluşan bir yol haritamız var, 5 sene önce konuştuğumuz. Bu yol haritasına sadık kalındığı müddetçe diğer meseleler gündeme gelebilir. Kapıyı kapatmış değiliz, hedefimiz yol haritasına sadık kalınırsa gelişmeler devam eder" yanıtını verdi.

Merakla beklenen
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Merakla beklenen "AKINCI" belgeseli izleyiciyle buluştu
AKINCI TİHA'nın geliştirme aşamalarının görüntülendiği 'AKINCI' belgeseli, Baykar Technologies'nin YouTube kanalında yayımlandı. Türkiye'nin taarruz sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI'nın geliştirme aşamaları AKINCI adı verilen belgeselle ilk kez gözler önüne serildi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, belgeselin yayımlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Bayraktar AKINCI TİHA'nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 20.23'te Baykar'a ait 'Baykar Tecnologies' adlı YouTube kanalında ilk kez izleyiciler ile buluştu.


Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) vuruş kabiliyetinin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini anlatan Demir, "Teber ve türevleri, MAM-L ve türevlerinin, daha geniş ölçekte SİHA'lara çok daha geniş kabiliyetler kazandıracak belki de sürü mantığıyla hücumu sağlayacak, kendi savunmalarını ortaya koyabilecek muhtelif kabiliyetlerin kazandırılması önümüzdeki dönem stratejilerimiz arasında" diye konuştu.

Demir, Aksungur ve Akıncı insansız hava aracı sistemlerinin envantere alınma sürecine ilişkin soruya da "Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız" karşılığını verdi.

Aksungur tam yüklü mühimmat ile bir günden fazla uçtu
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamaya göre, Aksungur'a yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
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Daha önce 49 saat havada kalan Aksungur, diğer imkan ve kabiliyetleriyle de dikkati çekiyor.
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750 kilogram yüksek faydalı yük taşıma kapasitesiyle gecegündüz her türlü hava koşullarında istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz görevlerini gerçekleştirebilen Aksungur, bu kez de ROKETSAN tarafından geliştirilen 12 adet MAM-L mühimmatıyla 28 saat uçuş gerçekleştirdi.
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Aksungur tam yüklü mühimmat ile bir günden fazla uçtu
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Elektronik bomba

Elektronik bomba konusundaki sorular üzerine Demir, "TÜBİTAK bünyesinde tasarım çalışmaları vardı, bunlar belli bir olgunluğa erişti. ROKETSAN da bu konuda devrede. Elektronik harp çeşitliliği ve boyutlarıyla alanda önemli etkiler yapabiliyor. Hem savunma hem de hücum anlamında elektronik harp konusu gündemimizin ana başlıkları arasında. Hem ihracat hem de kendi ihtiyaçlarımız anlamında bu çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

Demir, ROKETSAN’da sıvı yakıtlı roket motoru çalışmalarının da yürütüldüğünü söyledi.

Kendi uydusunu fırlatan ülke hedefi

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci de şirketin uydu ve uzay alanındaki çalışmalarına yönelik soru üzerine, şu bilgileri verdi:

  • "Bu senenin sonuna 135 kilometreye çıkmayı planlıyoruz. 2023 yılına kadar uzay çalışmalarında çok önemli bir noktaya geçeceğiz. İlk hedefimiz 100 kilogramlık bir uyduyu 400 kilometredeki yörüngede tutabilmek. Bunu yaptığı zaman uzaya kendi uydusunu fırlatan bir ülke statüsüne geçeceğiz. Daha sonraki uzun vadede hedefimiz de 1-1,5 tonluk uydularımızla kendi kaynaklarımızla uzaya fırlatabilecek kabiliyeti kazanmak."

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit ise Hisar hava savunma füzeleri projesindeki değişikliklere ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

  • "Daha önce yurt dışından sağladığımız yaklaşma sensörünün karakterini, yapısını değiştirip kendimiz üretmeye başladık. Kendi araç yaklaşma sensörümüzü geliştiriyoruz. Nihai ürünümüzde onları kullanacağız. Gelen isteklerle Hisar’ı daha da geliştirdik çünkü hedef setleri de kabiliyetlerini geliştiriyor. Dolayısıyla Hisar-A’yı ve Hisar-O’yu Hisar-A ve Hisar-O olarak menzili ve irtifası, kabiliyeti artırılmış olarak teslim etmeyi planlıyoruz.”
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Altay tankı, Akıncı ve Aksungur için üretim ve envanter tarihi açıklandı: Müşteriler kapıda bekliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Altay tankının seri üretiminin gelecek yılın ortalarında başlamasının beklendiğini, Aksungur ve Akıncı gibi yüksek faydalı yük taşıyacak insansız hava araçlarının da gelecek yıl teslim edilmeye başlanacağını bildirdi. Demir, "(Aksungur ve Akıncı) Siparişler elimizde diyebiliriz, takvimi test ve olgunlaşma süreçleri bittiğinde müşterilerimiz kapıda bekliyor. Onların talep ve kullanım alanlarına göre, hatta bir mühimmat değil, diğer unsurları taşımasına göre bir takvim belirleyeceğiz. Önümüzdeki yıl teslimatları görüyor olacaksınız" dedi.
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