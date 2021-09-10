Teknoloji Android 12nin beta testlerinde son aşamaya gelindi
MOBİL

Android 12'nin beta testlerinde son aşamaya gelindi

Uzun süredir devam eden Android 12 beta testlerinde artık son aşamaya gelindi. Tahminler birkaç hafta içinde mobil işletim sisteminin yeni versiyonunun yayınlanacağı yönünde. Her ne kadar net bir bilgi olmasa da Google'ın Pixel 6 ile beraber bu sürümü duyuracağı düşünülüyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12nin beta testlerinde son aşamaya gelindi
Android 12

Google, uzun süredir mobil işletim sisteminin yeni versiyonu üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar beta kapsamında yayınlanan güncellemelerde artık son noktaya gelinmiş durumda. Bu da final sürümün kısa süre içinde yayınlanacağının somut bir göstergesi.

Şu anda başta Pixel 5A 5G ve uyumlu diğer cihazlar için sunulan güncelleme, birkaç hafta içinde yeni sürümün çıkacağını belli ediyor. Her ne kadar kesin tarih bilinmese de Google'ın Pixel 6 ile birlikte mobil işletim sisteminin yeni sürümünü hayata geçireceği tahmin ediliyor.

Android 12, önceki versiyona kıyasla bir dizi yeni özellik sunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlarından biri ise telefonların artık yüz hareketleriyle kontrol edilebilecek olması. Yani aslında jest ve mimik kontrolü telefonlarda çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

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