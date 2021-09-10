Android 12'nin beta testlerinde son aşamaya gelindi

Google, uzun süredir mobil işletim sisteminin yeni versiyonu üzerinde çalışıyor. Şu ana kadar beta kapsamında yayınlanan güncellemelerde artık son noktaya gelinmiş durumda. Bu da final sürümün kısa süre içinde yayınlanacağının somut bir göstergesi.

Şu anda başta Pixel 5A 5G ve uyumlu diğer cihazlar için sunulan güncelleme, birkaç hafta içinde yeni sürümün çıkacağını belli ediyor. Her ne kadar kesin tarih bilinmese de Google'ın Pixel 6 ile birlikte mobil işletim sisteminin yeni sürümünü hayata geçireceği tahmin ediliyor.

Android 12, önceki versiyona kıyasla bir dizi yeni özellik sunuyor. Bunlar arasında en dikkat çekici olanlarından biri ise telefonların artık yüz hareketleriyle kontrol edilebilecek olması. Yani aslında jest ve mimik kontrolü telefonlarda çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak.

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TEKNOLOJİ Android 12'nin çıkış tarihi ertelendi