Teknoloji Android 12nin çıkış tarihi ertelendi
İNTERNET

Android 12'nin çıkış tarihi ertelendi

Geçtiğimiz dönemlerde yayınlanan yol haritasında Android 12'nin çıkış tarihi Eylül şeklinde belirtilmişti. Fakat güncellenen yol haritası, beta testlerinin bu ay da devam edeceğini ve final sürümün artık Ekim'de çıkacağını gösteriyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Android 12nin çıkış tarihi ertelendi
Android 12

Google, geçtiğimiz dönemlerde paylaştığı yol haritasıyla birlikte Android 12'nin çıkış tarihine dair detayları aktarmıştı. Şimdi ise dördüncü betada yapılan düzenleme için tarih değişmiş durumda. Bu da aslında Android 12'nin çıkışının ertelendiğinin açık bir göstergesi.

Normal şartlarda bu ay çıkması gereken yeni Android sürümü, bir ay kadar ertelenmiş görünüyor. Zira görselde de yer aldığı gibi final sürümünün çıkışı tam olarak Ekim'e denk geliyor.

Android 12, tasarımdan özelliklere kadar bir dizi yenilik sunuyor.
Android 12, tasarımdan özelliklere kadar bir dizi yenilik sunuyor.

Yani Android 12'nin beta sürümlerinin testi bu ay yine devam edecek ve gelecek ay da kararlı sürüm ortaya çıkacak. Bununla birlikte Google'ın Pixel 6 modelinin çıkışı da ertelenebilir.

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