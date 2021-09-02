Teknoloji Apple çalışanlarından aşı durumlarını paylaşmalarını istiyor
İNTERNET

Apple çalışanlarından aşı durumlarını paylaşmalarını istiyor

Apple, dün yaptığı açıklamayla ofise dönüşlerin Ocak 2022'de başlayacağını duyurdu. Ayrıca şirket çalışanlarından aşı durumlarının paylaşılması da istendi. Hatta personellere bunun için 17 Eylül'e kadar süre tanındı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple çalışanlarından aşı durumlarını paylaşmalarını istiyor
Apple

Apple, KOVID-19 vakalarındaki artışı gerekçe göstererek - zorunlu - ofislere dönüşü Ocak 2022'ye erteledi. Şirket, ofis dönüşlerinin başlamasından bir ay önce çalışanlara ek bilgi vererek süreci başlatacağını da duyurdu.

Şirket şimdi ise tüm ABDçalışanlarından aşı durumlarını gönüllü olarak paylaşmalarını istiyor. Kısa süre önce ofis dışında çalışılsa da 17 Eylül'e kadar bilgi verilmesi gerektiğini duyuran yönetim, paylaşımı talep eden bir not da göndermişti. Aşı olup olunmadığı bilgisi de kişisel sayıldığından bununla alakalı bir gizlilik açıklamasıda yapılmış durumda. Şöyle ki:

  • Aşı durumunuz, tespit ettiğimiz takdirde bina konumunuz gibi genel çalışma ortamınızla ilgili diğer bilgilerle birlikte tanımlanabilir bir şekilde kullanılabilir veya gerekirse, bu bilgilerin bir sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşacak.

Konuyla alakalıolarak geçtiğimiz günlerde şirket cephesinden şu açıklama yapılmıştı:

  • Pandeminin henüz arkamızda kalmamasının hayal kırıklığı hissi oluşturduğunu biliyorum. Dünyanın dört bir yanındaki birçok meslektaşım için bu dönem büyük bir trajedi, acı ve kalp kırıklığı dönemi oldu. Lütfen hepimizin burada birbirimize destek olmak ve zorlu zamanlarda birbirimizin yanında durmak istediğini bilin.

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