Apple çalışanlarını Facebook'a kaptırmamak için para dağıtıyor: 180 bin dolar verecek

ABD'li teknoloji devleri Apple ve Meta (Facebook) arasındaki savaş, son zamanlarda iyice kızıştı. Özellikle Apple, çalışanlarını rakip şirketlere kaptırmamak için kesenin ağzını açtı.

Meta, son birkaç ayda Apple’dan yaklaşık 100 mühendis transfer etti. Bu karşılık Apple da önemli Meta çalışanlarını bünyesine kattı.

WhatsApp, Instagram ve Facebook’u çatısı altında bulunduran Meta’ya daha fazla çalışan kaptırmak istemeyen Apple, para dağıtmaya başladı.

APPLE'DAN YENİ ÖNLEM

Geçen hafta Apple; silikon tasarımı, donanım ve belirli yazılım ve operasyon gruplarındaki bazı mühendislere ekstra bonus ve hisse vermeye başladı.

Bonusların, yaklaşık 50 bin dolar ile 180 bin dolar arasında değiştiği de gelen bilgiler arasında.

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Öte yandan hisse senedi olarak dağıtılan bu bonuslar, yöneticiler tarafından yüksek performans gösterenler için bir ödül olarak sunuldu.

BAZI ÇALIŞANLAR RAHATSIZ

Apple'ın bu uygulaması, ilgili bölümlerde çalışan yüzde 10'luk bir kesime verildi. Hisse almayan diğer çalışanlar ise Apple'ın bu konuda keyfi davrandığını ve kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor.

Bu nedenle Apple, her ne kadar çalışanları memnun etmek için böyle bir yol izlese de gelecekte çalışanlar daha da huzursuz olabilir.

Apple ve Meta, önümüzdeki iki yıl içinde büyük donanım sürümleri planlayarak, artırılmış ve sanal gerçeklik kulaklıkları ve akıllı saatlerde endüstrinin en zorlu rakipleri haline gelmeyi hedefliyor.