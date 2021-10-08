Teknoloji Apple iPhone SE 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
MOBİL

Apple iPhone SE 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

Büyük ekranlı diğer modellere oranla daha uygun fiyatlı iPhone'lar tercih etmek isteyenler için geliştirilen iPhone SE serisi, yeni modelle de performansı önemli oranda artıracak gibi görünüyor. Tahminlere göre tasarım konusunda ise pek bir değişiklik olmayacak.

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Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple iPhone SE 3 hakkında yeni detaylar ortaya çıktı
iPhone SE 3

Söylentilere göre Apple'ın yaklaşmakta olan iPhone SE 3 modeli, dışarıdan bakıldığında büyük ölçüde eski modelle aynı olacak. Şirkete yakınlığıyla bilinen güvenilir kaynakların raporu bunu net bir biçimde gösteriyor.

Rapor, iPhone SE 3'ün bir kez daha 4.7 inç'lik Retina ekran ve Touch ID ile geleceğini iddia ediyor. Ancak her ne kadar tasarımsal değişiklik olmasa da performansa etki edecek önemli yenilikler bekleniyor. Bu noktada ise devreye Apple A15 Bionic'in devreye girmesi söz konusu. Bu yonga seti şu anda iPhone 13'lerde kullanılıyor ve Apple ekosisteminin en iyisi.

Ayrıca telefonun arka kısmında çift kameraya da yer verileceği söyleniyor. Her ne kadar yine bir kesinlik olmasa da iPhone 12 ailesiyle hayata geçen 5G desteğine de iPhone SE 3 ile yer verilmesi bekleniyor.
Ayrıca telefonun arka kısmında çift kameraya da yer verileceği söyleniyor. Her ne kadar yine bir kesinlik olmasa da iPhone 12 ailesiyle hayata geçen 5G desteğine de iPhone SE 3 ile yer verilmesi bekleniyor.

Ayrıca yeni nesil iPhone SE üretiminin Aralık 2021'de başlayacağı ve 2022'nin bahar aylarında ise telefonun tanıtılıp satışa çıkarılacağı iddia ediyor.

Apple iPhone SE 3 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı
TEKNOLOJİ
Apple iPhone SE 3 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı
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