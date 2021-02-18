Teknoloji Apple MagSafe destekli harici batarya çözümü geliştiriyor olabilir
MOBİL

Apple MagSafe destekli harici batarya çözümü geliştiriyor olabilir

Son söylentilere göre Apple, MagSafe desteğiyle iPhone'ları şarj edebilen yeni bir aksesuar üzerinde çalışıyor. iOS 14.5'in beta sürümünde ortaya çıkan bu sistem telefonlar için ek batarya çözümü sunuyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple MagSafe
Apple MagSafe

Akıllı telefon üreticileri batarya tarafında ek çözümler geliştirmeye devam ediyor. Dahili batarya kapasitesinin belirli bir seviyeye getirilmesi ve yazılım tarafındaki optimizasyonların yapılmasıyla tek şarjdaki kullanım süresi belirli oranda arttı. Ama bu durum harici batarya çözümlerinin önüne geçemedi. Yani aslında akıllı telefon kullanıcılarının büyük bölümü harici batarya çözümlerine ihtiyaç duyuyor.

MagSafe'ten yararlanan üçüncü parti harici batarya çözümleri var. Fakat son bilgiler Apple'ın da buna benzer bir aksesuar geliştirebileceği yönünde.

iOS 14.5'in beta sürümünde ortaya çıktı

iOS 14.5 beta sürümünde görünen kod, Apple'ın iPhone 12 için yeni MagSafe kablosuz şarj protokolünden yararlanabilecek yeni bir aksesuar üzerinde çalıştığını gösteriyor. Yani aslında ikinci iOS 14.5 beta sürümündeki yeni bir 'mobil şarj modu' özelliği, birçok kişinin habersiz olduğu MagSafe konusuna atıfta bulunuyor. Bu da önümüzdeki süreçte MagSafe destekli bir powerbank duyurulabileceği anlamına geliyor. Kodda ayrıca özellikle pil paketi, şarj verimliliğini artırma ve pil ömrünü uzatma gibi ibareler yer alıyor.

Apple'ın iPhone 12 için bir MagSafe şarj cihazı üzerinde çalışıp çalışmadığı ise şu an için belirsiz. Yani şirket cephesinde herhangi bir doğrulama yok. Üçüncü taraf üreticiler, telefonlara manyetik olarak bağlanan pil paketleri geliştirdiler ancak bunlar şu an için tam anlamıyla verimli şekilde kullanılamıyor.

Yeni nesil katlanabilir iPhone 2023'te tanıtılabilir
TEKNOLOJİ
Yeni nesil katlanabilir iPhone 2023'te tanıtılabilir
Abone Ol Google News
Türkiyede kullanıma girdi

Türkiye'de kullanıma girdi

​Twitter'da 'Türkiye Devlet Görevlisi' dönemi başladı.
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı duyurdu

​İki terörist daha ikna yoluyla teslim oldu.
Amerikalılar tüp kuyruğunda: Milyonlarca kişi elektriksiz

Zincir marketlerde yeni dönem başlıyor.

​Meteoroloji'den İstanbul için yeni açıklama.
iPhone'lara<br>ek batarya çözümü

iPhone'lara
ek batarya çözümü

​MagSafe teknolojisini temel alan bir Power Bank olabilir.
20 milyar<br>dolarlık kapı açıldı

20 milyar
dolarlık kapı açıldı

​Peş peşe anlaşmalar yapılmaya başlanacak.
TEM'i<br>kilitleyen kaza

TEM'i
kilitleyen kaza

​Çevik kuvvet otobüsüne arkadan çarptı.

Biden sonunda aradı

Biden sonunda aradı

Netanyahu ile göreve geldikten bir ay sonra görüştü
Özel timden<br>DEAŞ operasyonu

Özel timden
DEAŞ operasyonu

Evlerin ​kapıları kırıldı 9 kişi gözaltına alındı.
Gönüllere<br>dokunan imam

Gönüllere
dokunan imam

​Madde bağımlılarına evsizlere umut oldu, küskünleri barıştırdı.
Konu PKK<br>olunca sesleri kesildi

Konu PKK
olunca sesleri kesildi

​Pentagon Sözcüsü'nden o soruya cevap gelmedi.
En güzel Regaib Kandili mesajları
Gündem

En güzel Regaib Kandili mesajları

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaib Kandili bugün gece idrak edilecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip mübarek Regaib Kandili'nde vatandaşlar birbirlerine mesaj atarak aralarındaki bağı güçlendiriyor. Biz de sizler için güzel, yazılı, resimli, güncel kandil mesajlarını derledik. SMS olarak gönderebileceğiniz, Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, sosyal medyada paylaşabileceğiniz en güzel kandil mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz.
Akrabaları sobanın üstündeki kaynar güğümü başından aşağı döktü
Hayat

Akrabaları sobanın üstündeki kaynar güğümü başından aşağı döktü

Iğdır’da iddiaya göre Bülent Kılıç akrabaları tarafından kaynar suyla yakıldı. Konuyla ilgili gözaltına alınan iki kişi serbest bırakılırken, vücudunda ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluşan şahıs ise Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
Eskişehirli Gara şehidinin annesi PKK’nın iftirasını yalanladı: PKK öldürdü benim oğlumu
Gündem

Eskişehirli Gara şehidinin annesi PKK’nın iftirasını yalanladı: PKK öldürdü benim oğlumu

Irak’ın Gara bölgesinde şehit edilen 13 kişiden biri olan Eskişehirli Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci’nin annesi Ayşe Güler, PKK terör örgütünün şehitlerin Türk Hava Kuvvetleri bombardımanıyla öldürüldüğü iftiralarını yalanlayarak cenazelerini gördüğünü anlattı ve "Naaşında sadece kurşun yarası vardı. Bu karalamaları Kılıçdaroğlu ve HDP yapıyor. Ben onları Allah’a bıraktım, devlete bıraktım. Devlet onlardan intikamımızı alacak" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.