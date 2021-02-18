Apple MagSafe destekli harici batarya çözümü geliştiriyor olabilir

Akıllı telefon üreticileri batarya tarafında ek çözümler geliştirmeye devam ediyor. Dahili batarya kapasitesinin belirli bir seviyeye getirilmesi ve yazılım tarafındaki optimizasyonların yapılmasıyla tek şarjdaki kullanım süresi belirli oranda arttı. Ama bu durum harici batarya çözümlerinin önüne geçemedi. Yani aslında akıllı telefon kullanıcılarının büyük bölümü harici batarya çözümlerine ihtiyaç duyuyor.

MagSafe'ten yararlanan üçüncü parti harici batarya çözümleri var. Fakat son bilgiler Apple'ın da buna benzer bir aksesuar geliştirebileceği yönünde.

iOS 14.5'in beta sürümünde ortaya çıktı

iOS 14.5 beta sürümünde görünen kod, Apple'ın iPhone 12 için yeni MagSafe kablosuz şarj protokolünden yararlanabilecek yeni bir aksesuar üzerinde çalıştığını gösteriyor. Yani aslında ikinci iOS 14.5 beta sürümündeki yeni bir 'mobil şarj modu' özelliği, birçok kişinin habersiz olduğu MagSafe konusuna atıfta bulunuyor. Bu da önümüzdeki süreçte MagSafe destekli bir powerbank duyurulabileceği anlamına geliyor. Kodda ayrıca özellikle pil paketi, şarj verimliliğini artırma ve pil ömrünü uzatma gibi ibareler yer alıyor.

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Apple'ın iPhone 12 için bir MagSafe şarj cihazı üzerinde çalışıp çalışmadığı ise şu an için belirsiz. Yani şirket cephesinde herhangi bir doğrulama yok. Üçüncü taraf üreticiler, telefonlara manyetik olarak bağlanan pil paketleri geliştirdiler ancak bunlar şu an için tam anlamıyla verimli şekilde kullanılamıyor.