Apple Steve Jobs Inc. isimli şirketle girdiği hukuk savaşını kaybetti

İtalyan kardeşler Giacomo ve Vincenzo Barbato, Apple’ın kurucusu olan ve teknoloji dünyası tarafından duayen olarak kabul edilen Steve Jobs’un ismini giyim markası haline getirdi. 2012 yılında Avrupa’da tescil edilen marka kurulduğu günden itibaren Apple tarafından karşı davalar açıldı. Apple, Steve Jobs isminin bu şekilde kullanılmasının doğru olmadığını savunuyordu. Hatta Steve Jobs Inc. firmasının tasarımlarında Apple’ın logosu olan ısırılmış elmaya benzeyen şekiller de bulunuyor.

Steve Jobs Inc. isimli giyim markasının tasarımı olan bir t-shirt.

Mahkeme ise Apple logosunun net bir şekilde kullanılmadığını ve giyim markasının teknoloji deviyle alakasız olduğunu söyleyerek Steve Jobs Inc. firmasının lehine karar verdi.

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Steve Jobs Inc. şu anda yalnızca giyim satıyor ancak firmanın sahibi olan İtalyan Barbatos kardeşler ileride teknolojik ürünler hatta Android işletim sistemine sahip cihazlar satabileceğini söylüyor.

Barbatos kardeşler son olarak “Steve Jobs’un ismine saygı duyacağız ve düşük seviyeli hiçbir şey yapmayacağız” şeklinde bir açıklama yaptı.