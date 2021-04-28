Apple talep olmadığı için AirPods üretimini sınırlandırıyor

Sızıntılarıyla bilinen Nikkei Asia, yeni yayınladığı raporla birlikte Apple AirPods'larda üretimin düşürüldüğünü bildirdi. Hatta üretimde yaklaşık olarak %25 ila %30 oranında bir azalma olacağı da özellikle belirtildi. Yeni rapor aynı zamanda Apple'ın üretim planlarını bilen kaynaklara atıfta bulunuyor.

Normal şartlarda bu yıl başında 110 milyon adet üretim gerçekleştirmeyi planlayan şirket, hedeflerini 75 milyon ila 85 milyon adetle sınırlandırıyor. Yayınlanan raporda hangi AirPods için ne kadarlık üretim yapılacağı bilgisi ise yer almıyor.

Apple, 2020 sonlarında yeni iPhone'lar, iPad'ler, Mac'ler ve Apple Watch'lar ile yelpazesini güncelledi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen organizasyonla birlikte bazı ürünlerin yeni versiyonları duyuruldu. Apple, çıkışından bu yana kablosuz kulaklık pazarının tek hakimi konumunda. Ayrıca bu sene sonunda da yeni bir modelin satışa sunulması bekleniyor.

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