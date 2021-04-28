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Teknoloji Apple talep olmadığı için AirPods üretimini sınırlandırıyor
İNTERNET

Apple talep olmadığı için AirPods üretimini sınırlandırıyor

Apple, bu yıl başında toplamda 110 milyon adet AirPods üretmeyi planlarken talep olmadığı için rakamları revize ediyor ve üretimi toplamda 75 milyon ila 85 milyon adetle sınırlandırıyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple talep olmadığı için AirPods üretimini sınırlandırıyor
AirPods

Sızıntılarıyla bilinen Nikkei Asia, yeni yayınladığı raporla birlikte Apple AirPods'larda üretimin düşürüldüğünü bildirdi. Hatta üretimde yaklaşık olarak %25 ila %30 oranında bir azalma olacağı da özellikle belirtildi. Yeni rapor aynı zamanda Apple'ın üretim planlarını bilen kaynaklara atıfta bulunuyor.

Normal şartlarda bu yıl başında 110 milyon adet üretim gerçekleştirmeyi planlayan şirket, hedeflerini 75 milyon ila 85 milyon adetle sınırlandırıyor. Yayınlanan raporda hangi AirPods için ne kadarlık üretim yapılacağı bilgisi ise yer almıyor.

Apple, 2020 sonlarında yeni iPhone'lar, iPad'ler, Mac'ler ve Apple Watch'lar ile yelpazesini güncelledi. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen organizasyonla birlikte bazı ürünlerin yeni versiyonları duyuruldu. Apple, çıkışından bu yana kablosuz kulaklık pazarının tek hakimi konumunda. Ayrıca bu sene sonunda da yeni bir modelin satışa sunulması bekleniyor.

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