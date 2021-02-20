Apple yeni nesil iPhone'lar için ekran altı parmak izi okuyucunun patentini aldı

iPhone 5s ile hayata geçirilen Touch ID sistemi, iPhone X ile birlikte yerini Face ID'ye bıraktı. Yani aslında yeni nesil iPhone'larda bir süredir parmak izi okumaya oranla çok daha güvenli bir sistem olan yüz tanıma kullanılıyor. Ancak söylentiler, Apple'ın bu kez de ana menü tuşu yerine parmak izi okuyucuyu ekran altına entegre edebileceği yönünde. Yani bir anlamda Touch ID geri dönüyor denilebilir.

Yeni nesil iPhone'larla birlikte Face ID'nin entegre olduğu çentik de ortadan kalkabilir.

Ekran çentiği de ortadan kalkıyor

Apple'ın aldığı yeni patentin detaylında 'transistör arka planlarına entegre' şeklinde bir ibare geçiyor. Bu aslında bir yandan telefonun tasarımının farklılaşması için de önem taşıyan bir konu. Zira böylece artık Face ID ve sensörler için ekranda herhangi bir çentiğe ihtiyaç duyulmuyor.

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Bununla birlikte önümüzdeki süreçte sistemin iPad'lere entegre edilebileceği de konuşulanlar arasında. Uzmanlar, Apple'ın tekrardan parmak izi okuyucuya yönelmesinin nedenini koronavirüs nedeniyle takılan maskelere bağlıyor.

TEKNOLOJİ Yeni nesil iPhone'larda ekran altı parmak izi okuyucu yer alabilir