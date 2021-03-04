Teknoloji Appleın App Store politikaları için rekabet soruşturması başladı
İNTERNET

Apple'ın App Store politikaları için rekabet soruşturması başladı

Daha önce birçok farklı ülkede yaşanan benzer soruşturmaların ardından İngiltere de Apple'ın App Store politikaları nedeniyle rekabet soruşturması başlattı. İngiltere'nin rekabet düzenleyicisi CMA, geliştiricilerden çeşitli şikayetler aldıktan sonra harekete geçildiğini duyurdu.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Apple Tim Cook
Apple Tim Cook

Apple, geliştiricilere yönelik App Store politikaları nedeniyle Avrupa'da artık daha fazla baskıyla karşı karşıya. İngiltere'ninrekabet düzenleyicisi, rekabete aykırı davranış iddiaları nedeniyle iPhone üreticisi hakkında bir antitröst soruşturması başlattı. Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA), geliştiricilerin Apple'ın 'haksız' hüküm ve koşullarını kınayan birkaç şikayet aldıktan sonra harekete geçtiğini duyurdu.

CMA CEO'su Andrea Coscelli'nin konuyla alakalı yaptığı açıklama şu şekilde:

    Milyonlarca kişi her gün hava durumunu kontrol etmek, oyun oynamak ve internet siparişi vermek için uygulamaları kullanıyor. Bu nedenle Apple'ın pazardaki konumunu adil olmayan veya rekabeti kısıtlayan şekilde kullandığına dair şikayetler dikkatli incelemeyi gerektiriyor.

Son eylem, Apple'ın Avrupa'da karşı karşıya olduğu düzenleyici baskıyı artırıyor. Avrupa Komisyonu'nun App Store ve ApplePay için ayrı rekabet soruşturmaları başlatmasının ardından şimdi de yeni düzenlemeler geliyor. CMA daha önce de dijital sektörle alakalı olarak geniş kapsamlı bir rapor yayınlamıştı.

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