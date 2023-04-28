ASELSAN çocukları uzay yolculuğuna çıkardı

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, ASELSAN’ın en büyük paydaşlar arasında yer aldığı beş gün sürecek TEKNOFEST 2023 heyecanı İstanbul Atatürk Havalimanında başladı.

ASELSAN, geleneksel hale gelen festivalde 200 metrekarelik Tekno Macera Platformu ile 200 metrekarelik sergi alanında ziyaretçilerle buluştu. Festivalde eğlenceli teknolojik etkinliklerin yer aldığı Tekno Macera Platformu'na ayrılan alanda çocuklara özel hazırlanan uzay temalı beş farklı deneyim alanı oluşturuldu.





TEKNOFEST’te uzay deneyimi









TEKNOFEST’in en çok ilgi gören stantları arasında yer alan ASELSAN, çocuklara gerçek bir uzay deneyimi yaşattı. ASELSAN uzay kompleksini ziyaret eden çocuklar, Tekno Macera platformu önünde uzun kuyruk oluşturdu. TEKNOFEST’te gerçek uzay deneyimi yaşayan çocuklar, ASELSAN standında eğlenceden eğlenceye koştu.

Çocuklar, Tekno Macera’da çekilen kendi fotoğraflarını üç boyutlu ortamda uzayın derinliklerine gönderme şansı yakaladı.

Aileleriyle TEKNOFEST’e akın eden çocuklar, Tekno Macera alanında astronot kaskı ile kıyafetlerini tasarlamanın heyecanını yaşadı. Uzay istasyonu tasarlayan çocuklar, uzay deneyiminin ardından güneş enerjisiyle çalışan bir uzay istasyonu kitine sahip oldu.

-Uzay yolculuğu biletini kaptılar

Bilimi ve teknolojiyi eğlendirirken öğreten Tekno Macera’da aşama aşama uzay görevine hazır hale gelen minikler, daha sonra görev odasına geçti. Çocuklar burada, ASELSAN’ın yerli imkanlarla geliştirdiği telsizler ve başta helikopter kokpiti olmak üzere aviyonik sistemleri deneyimledi. Görev odasında kendilerine verilen şifreleri çözen çocuklar, uzay yolculuğu bileti almaya hak kazandı.

9D uzay simülatöründe sadece ASELSAN için geliştirilen bir uzay simülatöründe Tekno Maceranın karakteri olan Asel, Eda ve Mete ile birlikte hem heyecanlı hem eğlenceli bir uzay yolculuğuna çıktılar.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şunları kaydetti:

"ASELSAN’ın ilk günden itibaren paydaş olarak desteklediği TEKNOFEST 2023’te yerli ve milli sistemlerimizle boy göstermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve umudumuz olan gençlerimizin TEKNOFEST 2023’e ilk gün gösterdiği yoğun ilgi, heyecanımızı ve daha da artırıyor.

Festivalde, ülkemizin yüz akı ASELSAN ailesi olarak yerli ve milli sistemlerimizi sergilemenin haklı gururunu yaşıyoruz. ASELSAN’ımızın 2019 yılında hayata geçirdiği Tekno Macera Platformunda çocuklarımızın sevincine ortak olduk. Onlara ASELSAN olarak, güzel bir deneyim yaşatarak, uzayın kapılarını araladığımıza inanıyorum.

Tekno Macera alanında oluşturduğumuz uzay konsepti ile geleceğin bilim insanlarına yol gösterdiğimizi düşünüyoruz. Türkiye’nin başlattığı uzay yolculuğunda gelecekte aktif görev alacağına inandığımız çocuklarımızın Tekno Macera’ya ilgisi, daha büyük hedeflere yönelmemiz için bize güç verdi. Bilimi keşfetmeye açık çocuklarımızı ve tüm gençlerimizi TEKNOFEST heyecanına ortak olmaya davet ediyoruz. Bilime, teknolojiye ve savunma sanayine meraklı gençlerimizle, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz."





Tekno Macera çocuklara bilimi sevdiriyor









Açıklamada aktarılanlara göre, Tekno Macera, ASELSAN tarafından Türkiye’deki 6-12 yaş grubundaki çocukların teknolojide üretken olmalarını hedefleyen inovatif bir sosyal sorumluluk projesi olarak başlatıldı.

ASELSAN Tekno Macera, geleceğin yerli ve milli teknolojisinin temellerini atmak için çocukların gelişim ve öğrenme sürecine eğlenceli bir yoldan katkı sağlamayı hedefliyor. Proje kapsamında Tekno Macera web sitesinde videolar, öğretici blog yazıları, animasyon ve oyunlar, mini testler, bilgilendirici haber yazıları ve yarışmalar bulunuyor.

Tekno Macera ile erken yaşlarda bilimle tanışan çocuklar, ülkemizin bağımsız yüksek teknolojilere sahip olma hedefine uygun olarak gelecekteki istihdamın sürdürülebilirliğine destek sunuyor.

Tekno Macera, kurulduğu 2019 yılından bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklara ulaşarak onlara bilim ve teknoloji dünyasının kapılarını açtı.







