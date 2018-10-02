Audi bir devri kapatıyor

Alman otomotiv devi Audi, piyasaya sürdüğü son düz vites araçları olan A4 ve A5 için radikal bir karar aldı. ABD için önümüzdeki yıl üreteceği modellerinde manuel şanzımandan vazgeçen şirket, ilerleyen yıllarda bu kararı dünya genelindeki A4 ve A5 modellerinde uygulamayı düşünüyor.

Peki, Audi manuel şanzımandan neden vazgeçiyor?

Dünya genelinde A4 modelinin tercih edilme oranının yüzde 5 olduğunu söyleyen Audi yetkilileri, araçları ithal etmenin daha fazla paraya mal olduğunu, manuel vitesten vazgeçip ön arka tamponda ufak düzenlemeler yapacağını söylüyor.

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