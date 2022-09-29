Teknoloji Bakan Varank Türkiye inovasyonda tarihinin en yüksek seviyesinde
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Bakan Varank: Türkiye inovasyonda tarihinin en yüksek seviyesinde

Küresel İnovasyon Endeksi 2022 raporu açıklandı. Türkiye 14 basamak birden yükselerek 37. sıraya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, rapora ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Varank, "Türkiye, tarihinin en yüksek seviyesinde. 20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz ar-ge ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Bakan Varank: Türkiye inovasyonda tarihinin en yüksek seviyesinde
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde yükseliş gerçekleştirdi. Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank rapora ilişkin detayları paylaştı.

Bakan Varank "Küresel İnovasyon Endeksi 2022 raporu açıklandı. Türkiye, tarihinin en yüksek seviyesinde! Son iki yılda 14 basamak yükselerek, 132 ülke içinde 37. sıraya yerleştik. 20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz ar-ge ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek!" dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu
FOTOĞRAF 13
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.
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MSB Twitter hesabından dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu’nun görüntüsünü ilk kez paylaştı.
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Paylaşımda, “Milli Savunma Bakanlığının tasarım ve performans sorumluluğunda İstanbul Tersanesi Komutanlığı ve MKE ile birlikte geliştirilen 7662 mm Milli Deniz Topu, dakikada 80 atış yapabiliyor” ifadelerine yer verdi.
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76mm 62 kalibre Milli Deniz Topu; hava savunma harbi, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde kullanılabilecek.
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Dakikada 80 atım hızına ve 5 farklı atış moduna sahip. Standart mühimmat ile 16 km, artırılmış menzilli mühimmat ile 20 km etkili menzil sunuyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen Mili Deniz Topu, henüz daha gemiye entegre edilmeden yabancı birliklerin ilgisini çekti ve 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi.
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MKE AŞ Genel Müdürü Akdere konuyla ilgili açıklamasında, “dost ve müttefik ülkelerden 3 tanesiyle de Deniz Topu Projesi ile ilgili sözleşme imzalama aşamasına geldik.\" ifadesini kullandı.
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Milli Deniz Topu 76-62 mm özellikleri
Menzil: 16 km (standart mühimmat ile), 20 km (artırılmış menzilli mühimmat ile)
Namlu Çapı: 76mm
Namlu Uzunluğu: 4.700mm
Namlu Soğutması: Su Soğutma Sistemine sahip
Atım Hızı: Azami 80 atışdk
Mühimmatsız Ağırlık: 7.500kg
Drisa Limiti: 360° (Slip Ring ile)
İrtifa Limiti: -15°+85°
Güç Gereksinimi: 440V, 3 Faz, 60Hz, 115V, 2 Faz, 60Hz
Operasyon: Hava savunma harbi, su üstü harbi, kara bombardımanı
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Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dakikada 80 atış yapan Milli Deniz Topu'nun görüntüsünü ilk kez paylaştı. Gemi üzerine yerleştirilecek Milli Deniz Topu'nun Mavi Vatan'ın korunmasında önemli bir güç olması bekleniyor.
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