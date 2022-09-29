Bakan Varank: Türkiye inovasyonda tarihinin en yüksek seviyesinde
Küresel İnovasyon Endeksi 2022 raporu açıklandı. Türkiye 14 basamak birden yükselerek 37. sıraya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, rapora ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Varank, "Türkiye, tarihinin en yüksek seviyesinde. 20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz ar-ge ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek." dedi.
Türkiye, Küresel İnovasyon Endeksi'nde yükseliş gerçekleştirdi. Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank rapora ilişkin detayları paylaştı.
Bakan Varank "Küresel İnovasyon Endeksi 2022 raporu açıklandı. Türkiye, tarihinin en yüksek seviyesinde! Son iki yılda 14 basamak yükselerek, 132 ülke içinde 37. sıraya yerleştik. 20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz ar-ge ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek!" dedi.
Küresel İnovasyon Endeksi 2022 raporu açıklandı. Türkiye, tarihinin en yüksek seviyesinde!
Son iki yılda 14 basamak yükselerek, 132 ülke içinde 37. sıraya yerleştik.
20 yılda sıfırdan inşa ettiğimiz ar-ge ve inovasyon ekosistemi yeni başarı hikayeleri yazmaya devam edecek!🇹🇷