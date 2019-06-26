Bakan Yardımcısı Sayan sosyal medya şirketlerini uyardı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan katıldığı Büyük Veri ve Uygulamaları Konferansı’nda küresel sosyal medya platformlarının zaman zaman mahkeme kararlarına uymadıklarının ve yapılan uyarılara rağmen yasa dışı içeriklere yer vermeye devam ettiklerinin altını çizdi.

Bakan Yardımcısı Sayan, "Bu anlamda en önemli noktalardan biri reklamlar. İnsanların ziyaret ettiği sayfalarla ilgili istatistik ve bilgilere ulaşmak mümkün ama direkt ya da haber akışlarına yerleştirilmiş reklamlar için kayıt yok. Hiçbir şeyin izi yok, her şey tamamen karanlıkta. Sosyal medyada olan şey orada gizli kalıyor çünkü haber akışını sadece kullanıcı görüyor ve sonra kayboluyor, yani bir şeyi araştırmak imkânsız. Size ne gösterdi, aynı şeyi kaç kere gösterdi, hepsi karanlıkta. Kimin hangi reklamı gördüğü hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bıraktığı etki, bu insanları hedeflemede kullanılan veriler, bu reklamları verenler, harcanan para veya nereli oldukları hakkında hiçbir bilgimiz yok" şeklinde konuştu.

Şirketlerin bu cevapları bilmesine rağmen, şeffaf olma konusunda iş birliği yapmayı reddetmelerini eleştiren Sayan, "BTK'nın Türk insanının verisinin Türkiye’de kalması için yazdığı yazılar, Cambridge Analytica skandalı ile ilgili talepleri nedense hep geçiştirilmeye çalışıldı. Girişimcilerin, şirketlerin medya kuruluşlarının hesapları kural ihlali gerekçesiyle kapatıldı mı? Erişimi engellendi mi? Yalan haber konusunda ne gibi önlemler alındı? Türkiye’den giden mahkeme kararlarına ne kadar uyuldu?" sorularını sosyal medya şirketlerine yöneltti.

Yasaların etrafından dolanmanın bir yolunu buldular

Şirketlerin konuyla ilgili birçok kez uyarıldığını vurgulayan Sayan, “Bu ve benzerlerinin yaşanmaması için yasalar koyduk. Ama her seferinde etrafından dolanmanın bir yolunu bulmaya çalıştılar. Bu yasalar artık işlemiyor.” dedi.

Sayan, “Soruyorum size, milyonlarca kullanıcısı olan, Türkiye’de milyonlarca dolar para kazanan şirketler ne kadar vergi ödüyorlar? Türk insanın verilerini kimlerle paylaşıyorlar? Türkiye’de kaç çalışanları var? Türkiye’de temsilcileri var mı? Yoksa niçin burada temsilcilik açmaya yanaşmıyorlar? Hayatımızın çoğu artık internette yaşanıyor adeta. Bu hayatlara girebilmek için Facebook, Google veya Youtube reklamlarında sınırsız para harcayabilirsiniz ve kimsenin haberi olmaz, çünkü karşımızda tam bir kara kutu var. Bir belirsizlik ve bilinmezlik içinde işimizi yapmaya, insanlarımızı korumaya çalışıyoruz.” sözleriyle yürüttükleri çalışmalara dikkat çekti.

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Kullanıcılar manipüle ediliyor

Manipülatif kampanyalara izin verildiğinden ve insanların özel hayatına saygı duyulmadığından bahseden Sayan, “Bazı ülkelere tanınan 'Unutulma hakkı' ülkemize verilmiyor. Sosyal Medya şirketlerine buradan bir kez daha uyarıda bulunmak istiyorum. Kişisel verileri işleyerek kullanıcı eğilimlerine göre içerik gösterme politikalarını açık ve şeffaf bir şekilde ortaya koymaları, bu konuda ülkeleri bilgilendirmeleri gerekiyor. Şeffaf olmayan politikalarla arka planda farklı algoritmalar çalıştırmak suretiyle kullanıcıların manipüle edildiğine yönelik iddialar tüm dünyada endişelere sebebiyet vermektedir. Bu nedenle sosyal medya şirketlerinin veri işleme politikaları konusunda daha açık bilgilendirmelerde bulunma zorunlulukları vardır. Biz teknolojinin bir suç mahalli haline gelmesine seyirci kalamayız. Bunun adı özgür demokrasi değil karanlıkta yalanlar yaymaktır. Biz buna izin vermeyeceğiz, gerekenleri de yapacağız.” sözleriyle sosyal medya şirketlerine çağrıda bulundu.