Bilim insanları, ölen bir insanın beyin aktivitelerini ilk kez görüntüledi

Selçuk Bayraktar 'Deneyap Sınavı'na katıldı: Tüm çabamız gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak

Türkiye'de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan Deneyap Türkiye projesi hayata geçirildi. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sınava katılan öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Sınava girecek olan öğrencilere başarılar dileyen Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'En önemli değer insan... Hedefimiz medeniyetimizin değerleriyle kuşanmış ve insanlığa faydalı olacak gençleri yetiştirmek. Tüm çabamız ise bu gençlerimizin önündeki engelleri kaldırmak...' ifadelerini kullandı.