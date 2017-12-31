BTK'dan WhatsApp'taki kesintiye ilişkin açıklama

Milyonlarca insanın kullandığı popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bir süredir erişim sağlanamadı.

Konuyla ilgili açıklama yapan BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar..." ifadelerini kullandı.

Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar... pic.twitter.com/EGsrbFbG0I — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) 31 Aralık 2017

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Akşam saatlerinde erişimi yavaşlayan dünyaca ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a bir süredir erişim sağlanamıyordu.

Erişimi sıkıntısının dünyadaki birçok ülkede yaşandığı ifade edilmişti.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan da bu bilgiyi teyit etti.