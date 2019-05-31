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Teknoloji Çalınan yazılım ABDye bela oldu
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Çalınan yazılım ABD'ye bela oldu

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından geliştirilen EternalBlue yazılımı çalınmıştı. Hack yazılımı olarak bilinen EternalBlue şimdi de ABD'nin başına bela oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak Diğer
Ulusal Güvenlik Ajansı(NSA) logosu.
Ulusal Güvenlik Ajansı(NSA) logosu.

ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) tarafından geliştirilen EternalBlue, ABD dışında istihbarat toplamak için üretilmiş bir yazılım iken, WannaCry ve NotPetya gibi trojanların çekirdeğini oluşturduğu da artık biliniyor. Daha önce WannaCry saldırıları ve NotPetya krizinde başı oldukça ağrıyan NSA, bu kez de kendi silahı ile vuruluyor. Zira EternalBlue, şimdilerde ABD'nin önemli kentlerine sıçradı.

Bilgisayar korsanları bu yazılımla bazı eyaletlerde özellikle devlet dairelerine saldırıyorlar. Devlet dairelerinde sistemleri etkisiz hale getirerek fidye isteyen hackerlar, ayrıca ATM'lerin de kullanım dışı kalmasına sebep oldu.

Daha önce yaşanan WannaCry ve NotPetya krizleri sırasında uzmanlar, NSA'nın EternalBlue'yu güvene alması gerektiği konusunda uyarmışlardı. Ancak görünen o ki, NSA bunu yapmadı veya yapamadı. Şimdi ise NSA'da ses yok. Konu hakkında yapılan açıklamalara karşı yorum yapmaktan kaçınan NSA yetkililerinin bu krizi nasıl aşacağı merak ediliyor.

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