Canon değiştirilebilir lensli bir gimbal tasarlıyor

Son birkaç yıldır video platformlarına yüklenen VLOG çekimlerinin artmasıyla birlikte kamera üreticileri de bu alandaki geliştirmelerini sürdürüyor. DJI, geçtiğimiz yıllarda doğrudan telefonun takılabildiği gimbalmodelleri üzerinde çalışırken şu anda ise minik boyutlu ve kendinden kameralı olan OsmoPocket için birtakım güncelleştirmelere yoğunlaşıyor.

Lensler değiştirilebiliyor

Ancak görünen o ki Canon da bu doğrultuda yeni ürünler tasarlamak istiyor. Çünkü yeni ortaya çıkan bir patent, değiştirilebilir lensli bir gimbal hazırlığının başladığını gösteriyor. Esasında DJI Osmo Pro gibi bir tasarım sunuluyor. Konsept, farklılensleri takabileceğiniz entegre bir kamera yuvasıyla birlikte çok ağır olmayan ve tek elle kolayca VLOG çekimiyapmayı sağlayan bir gimbal ortaya çıkarmak istiyor.

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Canon'un geliştirdiği gimbal modelinin ne zaman prototip olarak görüneceği ise bilinmiyor.

Elbette ultrasonikmotor ve otofokus yetenekleri de sunuluyor. Kullanıcı ayrıca hem elle hem de otomatik mod arasında bu işlemi gerçekleştirebiliyor. Optik sistemde bir jiroskopsensörü ve bir hızlandırma sensörü bulunuyor. Lensler, kamera gövdesiyle elektronik olarak iletişim kuruyor.

Canon'un bu konseptinde çekilen görüntülerin doğrudan izlenebildiği bir LCDekran da yer alıyor. Ek olarak karanlık ortamlarda video çekimi için ışığın takılması gereken bir yuva da sunuluyor. Bu aksesuar yuvasına daha iyi ses kaydetmek için mikrofon takmak da mümkün oluyor.