Casper’ın en yeni akıllı telefonu: VIA E3 Teknoloji markası Casper, en yeni akıllı telefonu VIA E3’ü kullanıcıyla buluşturuyor. Damla U çentik tasarıma sahip 5.71” boyutundaki ekranı, üç renk seçeneği, iddialı işlemcisi, çift arka kamerası ve Android 9.0 işletim sistemiyle Casper VIA E3; özellikle fiyat performans verimini en üst düzeyde yaşamak isteyen kullanıcılar için tasarlandı. Kırmızı renk seçeneği ise marka için bir ilk.

23 Temmuz 2019