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Teknoloji Çinin keşif aracı Çangı-5, Ayın yörüngesine girdi
BİLİM

Çin'in keşif aracı Çang'ı-5, Ay'ın yörüngesine girdi

Çin'in uzaya gönderdiği Çang'ı-5 keşif aracı, Ay'ın yörüngesine girdi. Keşif aracı, Ay'da yüzeyin yaklaşık 2 metre altından mekanik bir kol yardımıyla 2 kilogram ağırlığında taş ve toprak örnekleri alacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Çin Ulusal Uzay İdaresinden (CNSA) yapılan açıklamaya göre, 24 Kasım'da Ay misyonu için uzaya gönderilen Çang'ı-5, 112 saatlik uçuşunun ardından Ay yüzeyinden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte bir yörüngeye girdi.

Ay yörüngesine girmek için hızını düşüren Çang'ı-5, gerekli frenleme ve hız azaltma işlemlerini sorunsuz gerçekleştirdi. Keşif aracı, yörüngede hız ve açı düzeltmelerini içeren bazı manevraların ardından Ay'a iniş yapacak.

Toplam 4 modülden oluşan Ay görevinde yörünge modülü, Ay'a iniş modülü, yüzey aracı ve Ay'dan ayrılmak için havalanma modülü bulunuyor. Çang'ı-5'i yörüngeye yerleştiren yörünge modülü, uygun zaman ve noktaya geldiğinde keşif aracı ve havalanma modülünü Ay'a bırakacak.

Ay'dan taş ve toprak örnekleri alacak

Keşif aracı, Ay'da yüzeyin yaklaşık 2 metre altından mekanik bir kol yardımıyla 2 kilogram ağırlığında taş ve toprak örnekleri alacak. Çang'ı-5, görevini sorunsuz tamamlanması durumunda havalanma modülüyle Ay'dan ayrılarak Dünya'ya doğru yola çıkacak ve aralık ayı ortasında Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ne iniş yapacak.

23 gün sürmesi planlanan misyon başarıyla tamamlanırsa Çin, ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra Ay'dan Dünya'ya örnek getiren üçüncü ülke olacak.

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