Çip üretim maliyetlerinin artmasıyla birlikte akıllı telefon fiyatlarına zam gelebilir

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilerde TSMC'nin çiplere yüzde 20 oranında zam yapacağı bilgisi netleşmişti. Bu haber aslında akıllı telefon üreticilerini önümüzdeki süreçte zor günler beklediğini gösteriyor.

Zira çip fiyatlandırmalarındaki artış akıllı telefonların da fiyatlarını yükseltiyor. Geçen at, TSMC'nin müşterilerine yüzde 20'lik zamla alakalı duyuru yapacağı da raporlanmıştı.

TSMC'nin Apple'ı tercih etmesi çok da şaşırtıcı değil. Ayrıca muhtemelen 2022'nin ikinci yarısında seri üretime geçildiğinde 3nm mimariyle üretimin gerçekleşmesi bekleniyor.

Bu durum, akıllı telefonlara önümüzdeki süreçte zam yapılabileceğini gösteriyor. Hatta geçtiğimiz dönemlerde pandemi nedeniyle üretimin azalmasından dolayı Xiami Başkanı'nın bir açıklaması da vardı:

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Donanımlarımızın maliyetlerini optimize etmeye devam edeceğiz. Dürüst olmak gerekirse, tüketicilere iyi fırsatlar sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ancak bazen, farklı durumlarda maliyet artışının bir kısmını tüketiciye yansıtmamız gerekebilir.