Clubhouse etkisiyle Instagram da sesli iletişim özelliği geliştiriyor

Sesli sosyal ağ Clubhouse, iPhone'lardaki kullanıcı kitlesini büyütmeye devam ederken bir yandan da Android tarafı için yatırımlarını sürdürüyor. Her ne kadar geliştiriciler Android uygulamasının hazırlanma aşamasında olduğunu söylese de şu ana kadar ortaya çıkan pek bir detay yok.

Clubhouse'un yükselişi, başta Facebook ve Twitter olmak üzere birçok sosyal medya şirketinin dikkatini çekiyor. Dolayısıyla bu alana yapılan yatırımlar her geçen gün artıyor. Son olarak Instagram'ın da benzer bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Instagram'ın sesli sohbet özelliğinin yakın zamanda kullanıcılara açılabileceği söyleniyor.

Geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen bu özellik, Audio Rooms olarak isimlendiriliyor ve odalar aracılığıyla yalnızca sesli olarak iletişim kurmayı sağlıyor. Şimdilik çok fazla detay olmasa da yakın zamanda uygulama içine dahil edilmesi söz konusu.

REKLAM

TEKNOLOJİ Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar

TEKNOLOJİ Xiaomi'den Clubhouse benzeri sesli sohbet uygulaması: MiTalk