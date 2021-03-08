Teknoloji Clubhouse etkisiyle Instagram da sesli iletişim özelliği geliştiriyor
İNTERNET

Clubhouse etkisiyle Instagram da sesli iletişim özelliği geliştiriyor

Kısa süre içinde popüler hale gelen Clubhouse, diğer sosyal ağların da 'sesli iletişim' konusunda adım atmasını sağlıyor. Facebook, Twitter, TikTok ve Xiaomi'nin ardından son olarak Instagram'ın da sesli iletişim uygulaması üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Instagram
Instagram

Sesli sosyal ağ Clubhouse, iPhone'lardaki kullanıcı kitlesini büyütmeye devam ederken bir yandan da Android tarafı için yatırımlarını sürdürüyor. Her ne kadar geliştiriciler Android uygulamasının hazırlanma aşamasında olduğunu söylese de şu ana kadar ortaya çıkan pek bir detay yok.

Clubhouse'un yükselişi, başta Facebook ve Twitter olmak üzere birçok sosyal medya şirketinin dikkatini çekiyor. Dolayısıyla bu alana yapılan yatırımlar her geçen gün artıyor. Son olarak Instagram'ın da benzer bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.

Instagram'ın sesli sohbet özelliğinin yakın zamanda kullanıcılara açılabileceği söyleniyor.

Geliştirici Alessandro Paluzzi tarafından keşfedilen bu özellik, Audio Rooms olarak isimlendiriliyor ve odalar aracılığıyla yalnızca sesli olarak iletişim kurmayı sağlıyor. Şimdilik çok fazla detay olmasa da yakın zamanda uygulama içine dahil edilmesi söz konusu.

Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar
TEKNOLOJİ
Clubhouse rehberi: Sesli sosyal ağ hakkında merak edilen tüm detaylar

Xiaomi'den Clubhouse benzeri sesli sohbet uygulaması: MiTalk
TEKNOLOJİ
Xiaomi'den Clubhouse benzeri sesli sohbet uygulaması: MiTalk

TikTok da sesli sosyal ağ geliştirmeye başladı
TEKNOLOJİ
TikTok da sesli sosyal ağ geliştirmeye başladı
Abone Ol Google News
Mutasyonlu virüs kararı

Mutasyonlu virüs kararı

​İngiltere varyantlı vakalara karantina sonrası test şartı kalktı.
Akyazıda 11ler belli oldu

Akyazı'da 11'ler belli oldu

​Trabzonspor sahasında Alanyaspor'u konuk ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde konuşuyor.

​Kovid-19 aşılamasında son durum.

Eldivenleri tekstil boyası ile maviye boyayıp satmışlar.

Adam amca ile Yaren leylek 10'uncu kez bir arada.

Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı
Ekonomi

Elektrikli traktör haziranda hazır, ön siparişler alındı

ZY Elektrikli Traktör Yönetim Kurulu Başkanı Önder Yol, "En büyük traktörümüzün bütün çalışmaları bitmiş durumda, haziran ayı içinde seri üretime girmeyi planlıyoruz. Şu an hattımızda 25 traktörümüz hazır bekliyor" dedi. Yol, "Bu traktörlerimizin en büyük özelliği sessiz ve kokusuz olması. Hayvancılıkta ses çok önemli, ses arttığı zaman hayvanlar sütten kesiliyor" diye konuştu.
Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu: 'Başın kapalı sana nasıl güvenebilirim' demişti
Gündem

Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu: 'Başın kapalı sana nasıl güvenebilirim' demişti

İstanbul'da diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında "ayrımcılık" ve "hakaret" iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Öztürk, meclis üyelerine PCR testi yapıldığı sırada CHP'li Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var. Yani sana nasıl güvenebilirim, ya beni zehirlersen" dediğini iddia etti. Temel ise iddiaya yönelik "Cumhuriyet Halk Partililer ya da sol ve radikalciler başı kapalı bir kadın için 'Ya buna muayene olma, ben buna aşı olmam' derler" ifadelerini kullandı.

PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti
Gündem

PKK'lı terörist ormanlık alanda yangın çıkardığını itiraf etti

Antalya'da, hırsızlık iddiası ile gözaltına alındıktan sonra PKK terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıkan F.D, 2016-2017 yıllarında Kumluca ilçesindeki ormanlık bölgede yangın çıkardığını itiraf etti. F.D, geçmişte katılmak için irtibat kurduğu terör örgütü PKK'dan "Antalya'da orman yangını çıkarma" talimatı aldığını söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.