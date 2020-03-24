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Çocukların evden gezebileceği 6 dijital müze

COVİD-19 salgınında bu dijital müzelerden bazılarını gezebilir ya da evinizde müze etkinliklerini gerçekleştirebilirsiniz.

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Dijital müzeler çocuklar için online
Dijital müzeler çocuklar için online

COVİD-19 salgınında Tate'den Met'e ve hatta Smithsonian National Museum of Natural History'ye kadar çocuklarınızın ziyaret edebileceği dijital müzeleri webrazzi paylaştı. Gezmenin mümkün olmadığı müzeler ise evde yapabileceğiniz sanatsal faaliyetlerle ve video içerikleriyle sizlere destek oluyor.

tate

Tate kids, çocuklara tam anlamıyla interaktif bir müze deneyimi sunuyor. Oyunları, quizleri ve çocukları keşfetmeye teşvik eden içerikleriyle çocuğunuzun evde vakit geçirirken ufkunu genişletmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda sunduğu öneriler ile kağıt kalem ve bir bardak su ile nasıl farklı sanat(!) eserleri ortaya koyabileceğinizi gösteriyor.


MetKids

metkids

Tate gibi ABD'nin önde gelen müzelerinden Met de çocukların karşısına keyifli içeriklerle çıkıyor. Sanatı keşfetmek için Metkids'in zaman makinesine atlayarak istediğiniz yeri ve zamanı seçmeniz yeterli! Eğer çocuğunuzla müzede bir tur atmak isterseniz, illüstrative harita üzerinde küçük bir gezintiye çıkabilirsiniz.


Glazer Children's Museum

Glazer Children's Museum

Glazer Tate ve Met gibi dijital bir deneyim sunmak yerine daha çok evde kendi çocuğunuzla birlikte yapabileceğiniz aktivitelere odaklanıyor. Printerdan çıktı alarak kendi puzzlelarınızı oluşturabilir ya da yeni bir boyama kağıdıyla kelebeğin büyüme aşamalarını resmedebilirsiniz.


Children's Museum of South Dakota

Children's Museum of South Dakota

Children's Museum of South Dakota'yı bir müzeden çok öğretici bir oyun evi olarak tanımlayabiliriz. Dijital olarak gezmeniz pek mümkün olmasa da, blog'da yer alan videoları uygulayarak çocuğunuzda eğlenceli ve yaratıcı anlar paylaşmanız mümkün.


Children's Museum

Children's Museum

Children's MuseumPittsburg'un projesi Museum at Home da tıpkı diğer müzeler gibi çocuğunula evde yapabileceğiniz el işlerine dair önemli örnekler sunuyor. Kağıt süslerden örgü ve dokumaya kadar farklı seçenekleri denemeniz mümkün!


National Museums of Australia

National Museums of Australia

National Museums of Australia'nın şimdiye kadar verdiğimiz örnekler arasında, evde yapılabilecek el işi ve eğlenceli aktiviteler konusunda en geniş kütüphaneye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Müze geçtiğimiz dönem nedeniyle en basit ürünlerle yapılabilecek en eğlenceli aktivitelere odaklanmış durumda.


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