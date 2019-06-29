Cumhurbaşkanı Erdoğan YouTube kanalı üzerinden yayına başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’na resmi YouTube kanalı yayına başladı. Cumhurbaşkanlığına ait "Erdoğan Dijital Medya" Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinde yeni bir kanal açıldı.
G20 Osaka Liderler Zirvesi Basın Toplantısı https://t.co/JbuBHjXOjT
G20 Osaka Liderler Zirvesi Basın Toplantısı https://t.co/JbuBHjXOjT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 29 Haziran 2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk YouTube yayınını gerçekleştirdi!
Cumhurbaşkanlığına ait "Erdoğan Dijital Medya" Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:
- "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalı yarından itibaren aktif yayın hayatına başlıyor. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi YouTube kanalına buradan ulaşabilirsiniz.