Teknoloji Deniz tuzundan etkilenmeyen kamera
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Deniz tuzundan etkilenmeyen kamera

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, milyon dolarlık tekneler bakıma alındı. Tekne sahipleri, güvenlik için deniz tuzundan etkilenmeyen anti korozyon kameraları tercih ediyor.

Haber Merkezi İHA
deniz tuzundan etkilenmeyecek
deniz tuzundan etkilenmeyecek

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, milyon dolarlık tekneler bakıma alındı. Tekne sahipleri, güvenlik için deniz tuzundan etkilenmeyen anti korozyon kameraları tercih ediyor.
Yaz aylarının yaklaşmasıyla beraber milyon dolarlık tekneler bakıma alındı. Birçok tersanede teknelerin eksikleri tamamlanarak sezona hazırlanıyor. Teknelerin güvenlik aksanları da bu konuda önemli rol oynuyor. Tekne sahipleri, güvenlik kameraları taktırmayı ihmal etmiyor. Güvenlik şirketleri tekneler için, deniz tuzundan etkilenmeyen anti korozyon kameralar kullanıyor.

milyonluk tekneler ona emanet

Anti korozyon madde kilit nokta

Anti korozyon kamera denize açılan ve uzun süre kalan teknelerin güvenliği için çok önemli rol oynuyor. Tekne sahiplerinin güvenliği özel önem gösterdiğini belirterek, anti korozyon kameralar hakkında bilgi veren Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, “Teknelerde güvenliğin çok önemli olduğu, özellikle son yıllarda giderek anlaşılmaya başlandı. Denize açılan, uzun süre denizde kalan teknelerin güvenliği sağlayan kameraların da aynı kalitede olması gerekiyor. Teknelerin açıkta kalan aksamları, uzun süre denizde kalmalarından dolayı, deniz tuzundan etkileniyor ve zarar görüyor. Sıcak havada, tuzun buharlaşması ile takılan kalitesiz kameraların sürekli arızalandığını görüyoruz. Bu yüzden kesinlikle anti korozyon kamera kullanılmasını öneriyoruz. Şu anda bize gelen talepler doğrultusunda bu kameraları kullanıyoruz” dedi.

Tekneleri anti korozon madde ile koruyacak

Teknelerde güvenliğin niçin önemli olduğunu anlatan Optimum Teknolojik Hizmetler yetkilisi Yavuz Aman, “Marinada tekne park halinde iken her türlü hırsızlık olayları ile karşılaşabiliyoruz. Öncelikle bunun için kamera kullanmayı öneriyoruz. Caydırıcı oluyor ve bir olay ile karşılaşıldığında elinizde kanıt oluyor. Aynı zamanda, denizin ortasında yaşayabileceğiniz her türlü olay için elinizde görüntü oluyor” diye konuştu.

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