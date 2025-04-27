Dijital dünyaya Lonca çözümü

Ülkemizdeki start-up ekosistemine katkı sunan Kuveyt Türk Lonca Girişimcilik Merkezi 10. Dönem programını tamamladı ve yeni mezunlarını verdi. Kuveyt Türk Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Okan Acar, iş modelini olgunlaştırmış girişimlere odaklandıklarını belirterek, 11. Dönem Lonca Programı’nda da girişimlere 300 bin TL’ye kadar nakit hibe desteği sağlanacağını söyledi. Lonca Girişimcilik Merkezi’nde bir araya geldiğimiz start-upların hikayesini dinledik.





AB YEŞİL MUTABAKATI’NIN MALİYETİNİ HESAPLIYOR

Bunlardan ilki olan Carbon Gate 17 ay önce kurulmuş. Ülkemizdeki şirketlerin Avrupa Birliği (AB) Yeşil Mutabakatı’na uyumunu ölçüp, yapay zekâ yardımıyla durumu analiz ediyor. Yeşil Mutabakat’a uyum sağlamazsa ihracatı zarar görecek olan firmalara yönelik olası riskler Carbon Gate tarafından hesaplanıyor. İşletmeler de önlemlerini buna göre alabiliyor.

CorPal, kronik hastalığı bulunan kişilerin fiziksel ve mental rehabilitasyona istedikleri zaman, istedikleri yerden ulaşabilmelerini sağlıyor. Şu an sistemi 12 bin hasta aktif olarak kullanıyor. Yabancı ilaç firmaları ve hastanelerle iş birliği içinde olan bu sağlık teknolojisi sayesinde diyabet, kalp ve kanser gibi hastalıkların takibi hızla yapılıyor.





ŞİRKETLERE ÖZEL ASİSTAN

Cynte ise, NFC destekli mobil cihazları POS cihazına dönüştürüyor. Esnaf, bu teknoloji sayesinde uygulamayı indirilen kullanıcılar, cep telefonunu POS makinesi olarak kullanabilecek. Her an yanında olan bu cihazla işletmeler daha mobil iş süreçlerine kavuşacak. Meditechlabs, hasta raporlarının ses kullanarak hızlı ve doğru bir şekilde otomatize edilmesini sağlayan, sağlık profesyonellerinin iş yükünü azaltan bir sağlık teknolojisi girişimi olarak karşımıza çıkıyor. Skymod ise şirketlerin takımlar halinde çalışabilecekleri, istedikleri dil modelini seçip tek tıkla asistan oluşturabilecekleri, AI çözümlerini güvenle kullanmalarını mümkün kılan bir üretken yapay zekâ platformu olarak yatırımcıların dikkatini çekiyor.





YAZILIMCININ PROBLEMİNİ ÇÖZEN YAZILIM

Stash da Yazılım geliştirme ekiplerinin sorun çözüm süreçlerini hızlandırmak için yapay zekâ destekli çözümler sunuyor. Yazılım geliştirmeye atanan taskı analiz ededen uygulama, buradaki verileri inceliyor, yapılması gerekenleri incelip yazılımcıya teslim ediyor Böylece yazılımcı nelere bakması gerektiğini biliyor. Upsonic: Upsonic, AI agentların halüsinasyon görmesini engelleyen bir AI şirketidir. Upsonic sayesinde AI agentlar, iş akışlarında ve gerçek hayattaki görevlerde daha güvenilir şekilde kullanılabilir.



