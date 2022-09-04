Dijital imece online AVM: Hiç tanımadığın kişiyle yardımlaşma modeli

E-ticaret platformu Vartabi, dünyada ilk kez uygulanan ‘dijital imece’ ile kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor. Yüzlerce pazar yerinin faaliyet gösterdiği ve rekabetin ciddi boyutlara ulaştığı piyasada, Vartabi modelini dinleyince çoğumuzun yüzünde bir gülümseme oluşuyor. Çünkü bu platform bir alışveriş sitesi olması yanında çoğumuzun sıkça yaşadığı ‘Arkadaşıma doğum gününde ne alsam?’ veya ‘Yeni evlenen arkadaşlarımın evine ne götürsem’ gibi alışveriş stresini herkes için bir faydaya dönüştürüyor.

MUTLULUK LİSTESİNE BÜTÇENE GÖRE KATKI VER

Nasıl oluyor derseniz hemen anlatalım. ‘Mutluluk listeleri’ üzerinden imece usulüyle ilgili kişinin ihtiyaç duyduğu ürün veya hediye karşılanıyor. Örneğin, şirketten bir arkadaşınız evleniyor. Vartabi uygulaması üzerinden bir istek listesine çamaşır makinesi ekliyor. Çalışma arkadaşları da kendi bütçeleri uyarınca bu ürüne katkı veriyor. İster bin lira ister 100 lira yatırım hiç fark etmiyor. Toplam rakama ulaşıldığında kullanıcı çamaşır makinesini alabiliyor. Gerektiğinde eksik kalan tutarı kendi tamamlayabiliyor veya ürünün benzerlerini alabiliyor.

HİÇ TANIMADIĞIN KİŞİYLE YARDIMLAŞMA MODELİ

Aslında ülke olarak yuva kurana, bebeği olana, doğum günü yaklaşana imece usulü katkı yapma geleneğini dijitale taşımış oluyoruz. Kredi kartı ile ödeme yapabileceğiniz sistemde dilerseniz hiç tanımadığınız kişilere de yardım edebilirsiniz. Kısa sürede önemli bir kullanıcı sayısına ulaşması beklenen Vartabi’yi Genel Müdürü Gonca Soyluoğlu ile konuştuk.

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KOMİSYON ALINMIYOR

Bu platformu ‘Dijital imece, online AVM’ olarak tanımlayan Gonca Soyluoğlu, “Vartabi’yi diğer pazar yerlerinden ayıran en önemli özelliği tedarikçilerden sattıkları ürün başına komisyon almaması, yıllık üyelik sistemiyle çalışması. Ayrıca, Vartabi kargo ve banka tahsilat ücretlerinin üzerine de kâr koymuyor. Böylece, tedarikçinin maliyetlerini düşürerek son kullanıcıya daha ekonomik ürün satılmasına vesile oluyoruz. Öte yandan, özellikle hediye paylaşımında gereksiz gönderiler yerine kullanıcılar ihtiyacı olan ürünü gönderiyor” ifadesini kullandı.

Gonca Soyluoğlu



YURT DIŞINA AÇILACAK

Gonca Soyluoğlu, “Yıllık ciro hedefimiz ise 1 milyar TL” diye konuştu. 6 ay içinde Türk Cumhuriyetlerine ve Ortadoğu pazarına açılmayı hedeflediklerini anlatan Soyluoğlu, “Vartabi şu anda hem kullanım olarak hem de başka hiçbir sitenin sunmadığı liste özelliği ile kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor. Aplikasyon ekim ayında devreye girecek. Öte yandan, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında hayvan barınakları ile görüşüyoruz, onlar da bir istek listesi hazırlıyor. Zor şartlarda okuyan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanması için benzer bir proje hazırlığımız var” diye konuştu.

25 BİN MAĞAZA HEDEFİ

Satışlardan komisyon alınmadığı için Vartabi’yi dijital AVM olarak nitelediklerini anlatan Soyluoğlu, yıllık üyelik uygulamasıyla satıcının sektörde rekabet edebilme gücünü artırdıklarını söyledi. Komisyon alınmadığı için Vartabi’nin küçük girişimciler için önemli fırsatlar barındırdığını söyleyen Soyluoğlu, şu bilgileri verdi: “Üyelerimiz yıllık kira ücreti ödüyor. 2023 Ocak ayına kadar 25 bin mağazaya ve 4 milyona yakın ürünü de 15 milyona çıkarmak istiyoruz. Ayrıca, aylık 2 bin mutluluk listesi hedefimiz var. Biz de liste hazırlayanlara yüzde 10’luk bir katkı yapacağız.”