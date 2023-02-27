Dört astronotlu roket arızalandı: SpaceX fırlatmayı durdurdu

Starlink, SpaceX tarafından geliştirilen ve uydu internet hizmetini sunan bir sistemdir. Bu sistem, dünya genelinde her yere internet erişimini sağlamak amacıyla binlerce uydu kullanır. SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk, Türkiye'de meydana gelen depremle ilgili açıklamada bulundu. Peki Elon Musk'ın starlink projesi nedir? Starlink nasıl çalışır, amacı nedir? İşte merak edilen bu soruların yanıtları...