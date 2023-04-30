Dünyada bir ilk oldu: Türk öğrencilerin büyük başarısı

Ödülü Selçuk Bayraktar verdi
2019 yılından itibaren yerli hidrojen teknolojileri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyleyen HydroBorPEM Fuel Cell Technologies Şirketinin Kurucu Ortağı Erhan Demircioğlu, geliştirdikleri teknoloji ile dünyada ilk defa skuterlerde hidrojen teknolojisi kullanıldığını söyledi. Demircioğlu, "Teknofest 2023 Girişim Hızlandırma Programı’nda Hızlandırma Girişimleri arasında yer alıyoruz. Bu kapsamda alanında uzman kişilerden eğitimler aldık. Aynı zamanda programı başarıyla tamamlan girişimlere de hibe ödülleri veriliyordu.
Biz de Hebunk ürünümüzü daha iyi geliştirmek adına hibe desteği almaya hak kazandık. Teknofest 2023’e özel olarak Türkiye’nin bor madeninden Türkiye’nin ilk yerli elektrolizör membranını ve Türkiye’nin ilk yerli elektrolizörünü tanıtıyoruz. Geliştirdiğimiz yerli elektrolizör ile şu anda 150 milyar ABD doları seviyesinde olan hidrojen pazarında önemli bir pay elde edebileceğiz. Türkiye’yi elektrolizör teknolojisi noktasında da dışa bağımlı olmaktan kurtardık. Bor madeni katkılı yerli elektrolizörümüz ile yüzde 15 daha düşük elektrik enerjisi harcayarak hidrojen gazı üretebiliyoruz. Bu önemli çalışmayı cumhuriyetimizin 100.yılına ithaf ediyoruz. Ayrıca geliştirdiğimiz elektrolizör hidrojenli skuterlerimizin hidrojen kartuşlarının dolumunda önemli bir görev üstlenecek. Hedefimiz 2024 yılında bu teknolojilerimizin seri üretimine geçerek tüm dünyada kullanılabilir hale gelmesini sağlamak" dedi.