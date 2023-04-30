Dünyada bir ilk oldu: Türk öğrencilerin büyük başarısı

Türkiye’nin en büyük havacılık, teknoloji ve uzay festivali Teknofest 2023 Atatürk Havalimanı’nda binlerce teknoloji meraklısının katılımıyla tüm hızıyla devam ediyor. Askeri hava araçlarının özel gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanırken genç girişimciler de uçan arabalardan biyoteknolojiye kadar birçok alanda ürünlerini sergileme fırsatı yakaladı. Başarılı girişimlerin ödüllendirildiği programlardan biri olan Teknofest Girişim Hızlandırma Programı Girişim Gösteri Günü ise BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlendi. Bor madeninden üretilen Türkiye’nin ilk yerli elektrolizör membranını ve Türkiye’nin ilk yerli elektrolizörünü tanıtan aynı zamanda YTÜ Yıldız Teknopark firmalarından biri olan HydroBorPEM Fuel Cell Technologies, Dünya’nın ilk hidrojenli skuteri Hebunk ile hibe desteği almaya hak kazandı.