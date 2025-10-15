EA Sports FC 26 ilk kez indirime girdi: İşte yeni fiyatlar ve detaylar

EA Sports’un merakla beklenen yeni futbol oyunu EA Sports FC 26, çıkışının ardından ilk kez indirime girdi. Eski adıyla FIFA olarak bilinen seri, bu yıl “FC 26” adıyla hem PC hem de PlayStation platformlarında oyunculara yüzde 20’lik özel indirim sunuyor.





PC’de yüzde 20 indirim

EA Sports FC 26, Steam ve EA App üzerinden indirime girdi. Steam’de EA Sports FC 25 ve FC 26’nın birlikte yer aldığı özel bir paket satışa sunuldu.

Steam kütüphanesinde FC 25 bulunan kullanıcılar, FC 26’nın Standart Sürümünü 70 dolar yerine 55,99 dolara satın alabiliyor.





Benzer kampanya EA App platformunda da geçerli. FC 25 sahipleri için hazırlanan “Loyalty Edition” sürümü, aynı şekilde 55,99 dolar fiyat etiketiyle listeleniyor. Bu versiyon, Standart Sürümle aynı özelliklere sahip.





PlayStation kullanıcılarına özel kampanya

İndirim yalnızca PC ile sınırlı değil. PlayStation Store’da da FC 25 sahiplerine özel yüzde 20’lik indirim başladı. Normal fiyatı 2.899 TL olan EA Sports FC 26, 2.319,99 TL’ye kadar düştü. Bu indirimden yalnızca geçtiğimiz yıl FC 25’i satın almış kullanıcılar yararlanabiliyor.





İndirim süresi sınırlı

EA Sports’un “sadakat indirimi” olarak duyurduğu kampanya 30 Ekim 2025 tarihine kadar devam edecek. Oyunu ilk kez satın alacak kullanıcılar bu indirimden faydalanamayacak. Ancak uzmanlara göre Kasım ayında daha yüksek indirim oranlarıyla yeni kampanyalar gelebilir.





Serinin yükselen değeri

FIFA markasından ayrıldıktan sonra yoluna “EA Sports FC” adıyla devam eden seri, özellikle gerçekçi oynanış ve lisanslı takımlar açısından büyük beğeni toplamıştı. Yeni oyunda geliştirilmiş “HyperMotion V” teknolojisi, daha akıllı yapay zekâ ve detaylı kariyer modu dikkat çekiyor.







